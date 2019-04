Encuentran sin vida los cuerpos de la mujer y su hijo desaparecidos en Adeje (Tenerife)

Publicada el 24/04/2019 a las 18:01 Actualizada el 24/04/2019 a las 19:06

Pedro Sánchez lamenta que "otra vez la violencia machista golpea doble"

El presidente de Canarias: "Que se castigue con todo el peso de la ley al responsable"

La mujer y su hijo de diez añosen el municipio de Adeje, en Tenerife, finalmente han sido hallados sin vida en una cueva de los alrededores. Un amplio dispositivo formado por más de cien profesionales llevaba todo el día buscándolos por tierra y aire en la. La causa ha quedado bajo secreto de sumario, según fuentes judiciales, informa Europa Press.Los hechos ocurrieron ayer martes sobre las cinco de la tarde, cuando, fue encontrado por unos vecinos en la zona de La Quinta. Al parecer, el menor se encontraba en estado de shock y no hablaba español, por lo que se tuvo que comunicar con una vecina que hablaba su idioma. El menor contó que, donde les habría agredido, y él pudo salir huyendo, por lo que inmediatamentede Adeje.El hombre fue localizado posteriormente en su casa situada en el casco de Adeje, donde fue detenido por la Guardia Civil, y supuestamente en un primer momento se había negado a decir, todos de nacionalidad alemana. Los restos mortales de la madre y su hijo fueron hallados en en el interior de una cueva situada entre ely el. El caso ha quedado bajo secreto sumario en manos delnúmero 1 de Arona.En el dispositivo, activado desde las once de la mañana, participaban agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, así como efectivos del Consorcio de Emergencias de Bomberos y dos helicópteros, uno de ellos perteneciente al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, al que se sumó una unidad de tierra. También la vivienda también por la Guardia Civil. En el caso del menor, éste se encuentraEn declaraciones a los medios, el, José Miguel Rodríguez Fraga, ha indicado que, al parecer, el padre vivía en el municipio aunque no estaba empadronado, y su familia iba y venía a la isla para visitarlo. Hasta ahora, las hipótesis apuntaban a un presunto delito de violencia machista, si bien no consta ninguna denuncia por malos tratos , por lo que habrá que esperar más informaciones cuando termine la investigación.La mujer que ha sido hallada muerta en el municipio de Adeje, en Tenerife,, en el caso de que se confirme que ha sido asesinada por su pareja. Su hijo, de diez años, cuyo cuerpo sin vida también ha sido encontrado, sería el primer menor asesinado en casos de violencia contra su madre en lo que va de año.La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según ha publicado en su cuenta de Twitter este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad. De confirmarse que son presuntos asesinatos por violencia de género, serían un total de 993 mujeres asesinadas desde el año 2003 en que hay estadísticas oficiales.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este miércoles la muerte de la madre y su hijo de origen alemán en Adeje, Tenerife. "Llegan las peores noticias desde Adeje (Tenerife). Una mujer y su hijo han sido asesinados. Otra vez lagolpea doble. Un hijo de la pareja consiguió escapar. Todo mi cariño para él, para su familia y seres queridos. Tenemos que acabar con esto.", ha escrito en su cuenta de Twitter.El presidente de Canarias,, se ha sumado a la muestras de repulsa por la muerte de la madre y su hijo en el municipio tinerfeño de Adeje, presuntamente, a manos de la pareja de la mujer y padre del menor. "Sobrecogido por el hallazgo de los cuerpos sin vida de la madre y el niño desaparecidos ayer en Adeje. Toda la confianza en la labor de los cuerpos y fuerzas de Seguridad para esclarecer los hechos, con la mayor rapidez, y se castigue, con todo el peso de la ley , al responsable", ha escrito el presidente canario en su cuenta de Twitter.