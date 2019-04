IU denuncia la aparición de cadáveres de conejos frente a sus carteles electorales en un municipio de Toledo

infoLibre

Publicada el 24/04/2019 a las 13:41 Actualizada el 24/04/2019 a las 14:18

Unos miserables y malnacidos nos han dejado un mensaje fascista en Puebla de Almoradiel, en Castilla-La Mancha. No les tenemos miedo y seguiremos defendiendo con todas las fuerzas una España feminista y ecologista. ✊️ pic.twitter.com/shTeMDNFUi — Alberto Garzón (@agarzon) 24 de abril de 2019

Militantes de IU en la Puebla de Almoradiel (Toledo) han fotografiado la mañana del miércoles una escena insólita:habían sido cuidadosamente colocados ante los carteles electorales del partido en la localidad. "Es muy triste que una imagen así pueda darse en nuestro pueblo. Es deleznable", denunciaba la formación en redes sociales. Una imagen, dicen, que "no puede pasarse por alto".Tanto Unidas Almoradiel como la agrupación local de IU denuncian la acción y piden que todos los partidos se sumen a la crítica. "No ponemos en duda que así será, porque no es símbolo de alegría ni de salud para la buena convivencia de nuestro municipio", aseguran. Por su parte, el coordinador federal de IU,, ha señalado en redes sociales que el "mensaje fascista" ha sido perpetrado por "unos miserables y malnacidos". "No les tenemos miedo y", ha zanjado.La localidad de la Puebla de Almoradiel está gobernada por la, desde el año 2015, y al frente de su gestión se encuentra Alberto Tostado.