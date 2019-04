Los distintivos ambientales de la DGT ya son obligatorios en Madrid: las multas por no llevarlos serán de 15 euros

Publicada el 24/04/2019 a las 09:10 Actualizada el 24/04/2019 a las 09:31

Los distintivos ambientales desplegados por la Dirección General de Tráfico (DGT) serán obligatorios a partir de este miércoles en los vehículos que circulen o estacionen en el término municipal de Madrid. La sanción a los vehículos que circulen por la capital sin la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) será dey constituirá una infraccción leve, según han señalado a Europa Press fuentes municipales.Según explica el Consistorio, los distintivos ambientales en vehículos es una medida que deviene de la normativa estatal (Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016) y son cuatro: '0 Emisiones', 'ECO', 'C' y 'B' que. La clasificación del parque de vehículos tiene como objetivocon el medio ambiente y ser un instrumento "eficaz" al servicio de las políticas municipales, tanto en caso de episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías.Por su parte, lapara la ciudad de Madrid señala en el artículo 6.1 que al objeto de proteger la salud de las personas y la calidad del aire, todo vehículo que circule o estacione en las vías públicas de titularidad municipal que pueda disponer del distintivo ambiental conforme a la normativa estatal, deberá mostrarlo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, salvo que no disponga de parabrisas, en cuyo caso deberá colocarse en lugar visible.Por ello, se estableció un periodo transitorio de seis meses desde la entrada en vigor de la citada nueva Ordenanza, finalizando el mismo el 24 de abril de 2019. En consecuencia, los propietarios deberánen todos aquellos vehículos a motor (incluidas motocicletas) salvo los catalogados como vehículos A (con carácter general de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006).Estos vehículos no disponen de distintivo ambiental, por lo que. Con carácter general podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2024 sin perjuicio de las medidas de limitación concretas contempladas en el Protocolo de Contaminación, Madrid Central u otras que puedan establecerse en virtud de la Ordenanza de Movilidad Sostenible.