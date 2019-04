Moreno y Marín acusan a Sánchez de "mentir" sobre las 'listas negras' andaluzas en violencia de género

Publicada el 24/04/2019 a las 12:55 Actualizada el 24/04/2019 a las 14:07

Juan Marín también acusa a Sánchez de mentir

El PSOE andaluz a la Junta: "Está al dictado de Vox"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno , ha exigido este miércoles unaen el debate electoral en Atresmedia. En el turno de preguntas de un desayuno informativo organizado en Sevilla por Europa Press Andalucía, y donde ha presentado a la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, Teresa Jiménez-Becerril, Moreno ha acusado a Sánchez de esgrimir unen ese debate electoral que le enfrentó a los candidatos del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno.Sánchez afirmó en el programa que como consecuencia del pacto del PP Cs con la "ultraderecha" en Andalucía, se han empezado aMoreno ha explicado que dicho documento que esgrimió Sánchez está relacionado con la Ley de Transparencia, queEn este caso, según ha continuado el presidente de la Junta, "hay un ciudadano que nos pide información sobre el nivel de colegiación y cualificación de los profesionales que evalúan a las víctimas de violencia de género" y "lo que la Junta traslada es la posibilidad de que los trabajadores objeten" porque", según ha defendido Moreno, que ha acusado a Sánchez de "trampear" porque, "sabiendo que eso no es lo que era, lo introdujo diciendo que era una voluntad trasladada además de otro grupo político para menospreciar a los trabajadores del área que lucha contra la violencia de género, cosa que es falsa", según ha aseverado el presidente de la Junta.Por ello, ha exigido al candidato socialista, que "no se lo merece", que además "falta a la verdad sobre una estrategia clara, nítida y contundente contra la violencia machista en Andalucía", y que "coloca una vez más en plena batalla política el sufrimiento de las mujeres que son víctimas de la violencia machista, que necesitan del reconocimiento y de políticas de Estado desde el rigor, la seriedad y el equilibrio", según ha añadido.En otro acto de Moreno, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado , también exigido a Sánchez una "rectificación" por los datos que exhibió sobre violencia de género en Andalucía. Según ha recalcado,. "España no se merece un presidente del Gobierno que mienta todo el tiempo", ha exclamado, para añadir que "no se puede tolerar que un presidente del Gobierno utilice un documento falso en un debate electoral". A su entender, es algo "intolerable" e "impropio de democracias avanzadas y consolidadas".Por eso,que ha lanzando Moreno sobre las "mentiras que vertió en el debate sobre la Junta de Andalucía en la lucha sin cuartel sobre los malos tratos". "No lo vamos a tolerar", ha exclamado.El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín , también ha acusado este miércoles a Sánchez deelectoral celebrado en Atresmedia. Marín, al igual que Moreno, ha defendido que dicha afirmación esEn declaraciones facilitadas por la Vicepresidencia andaluza, Marín explica que elque mostró Sánchez durante el debate "es el protocolo que la Ley de Transparencia obliga a una administración como la Junta cuando se recibe una petición por el Portal de Transparencia para pedir información sobre alguien". ". Es doblemente grave lo que dijo y además sabía que era falso", ha apostillado el también líder andaluz de Cs.Además, ha apuntado que "el protocolo de la ley, aprobada por el PSOE , establece quelaa enviar a esa persona de la que se pide información adiciendo que se ha recibido un escrito en el Portal de la Transparencia pidiendo sus datos".Marín explica que cuando se pidieron los datos de estos trabajadores, "se puso en marcha el protocolo y se negó a ella basándonos fundamentalmente en la Ley de Protección de Datos y en lo que nuestra Constitución ampara".Igualmente, ha defendido que todas las personas que prestan este servicio sony que "hay una confusión cuando se habla de si están colegiados o no".Así, Marín ha relatado que en cuanto tomó posesión del cargo, pidió un informe a cada una de la delegaciones provinciales de cada una de esta unidades, garantizando que todos son" y que habiendo un número de ellos que no estaba colegiado, un 40 por ciento, "se lo hemos pedido".Pos su parte, elha avalado lo mostrado en el debate por Sánchez ycon las peticiones de información que se han hecho sobre el nivel de colegiación y cualificación de los profesionales que evalúan a las víctimas de violencia de género en Andalucía, y todo porque "está al dictado de Vox". En un audio difundido por el PSOE-A, la portavoz de Igualdad en el Parlamento, Soledad Pérez, ha dicho que, al igual que los sindicatos, los socialistas defienden que "los empleados públicos no son terceros, son administración y por eso el Gobierno debe defenderlos".Por contra, cree que el Gobierno andaluz del PP-A y Cs "está retorciendo la Ley de Protección de Datos, que está para garantizar la confidencialidad y los nombres y apellidos de los empleados públicos que trabajan contra la violencia machista, y". "Confeccionan listas negras y no es cierto que esto sea cuestión de la Ley de Transparencia", ha sostenido Pérez, que ha exigido a la Junta "protección, confidencialidad y garantizar que estos hombres y mujeres trabajen en libertad y con intimidad".