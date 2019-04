Garrido sigue cobrando a día de hoy como diputado regional del PP

Publicada el 25/04/2019 a las 17:00 Actualizada el 25/04/2019 a las 17:30

Críticas cruzadas

El expresidente de la Comunidad de Madrid,sigue cobrando a día de hoy como diputado del Partido Popular en la. Más de 24 horas después de haber anunciado su fichaje por Ciudadanos sigue siendo miembro delen la Cámara regional madrileña. Al registro de esta institución, que cierra a las 14.00 horas, no ha llegado ningún escrito del político pidiendo su paso alEn la dirección del PP madrileño confían en que sea Garrido quien tome voluntariamente esta decisión antes de tener que proceder a una expulsión del grupo. Este jueves ya no va a ser posible porque el registro ya está cerrado, sin noticias de Garrido, confirmaron afuentes oficiales de la Asamblea.A preguntas de este periódico, en el nuevo partido de Garrido no aclaran si piensa dejar el escaño que tiene en la Asamblea de Madrid o si pretende mantenerlo, bien pasando al grupo de no adscritos o bien siguiendo en el grupo del PP.Desde que llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en sustitución de, Garrido cobraba como jefe del Ejecutivo de las arcas del Gobierno regional. Desde principios de abril, cuando renunció al cargo para ser incluido en las listas a las elecciones europeas, pasó a estar en nómina de la Asamblea de Madrid.El sueldo base de un diputado de la Asamblea de Madrid es deFuentes de la institución consultadas porinforman de que todos los diputados cobrarán su percepción mensual hasta el 27 de mayo, día posterior a las elecciones autonómicas. Desde ese día y hasta la sesión constitutiva de la Cámara –11 de junio– sólo tienen derecho a seguir cobrando los miembros de la Diputación Permanente. Garrido es uno de ellos.En la sede del PP madrileño aseguran que tampoco les ha llegado la solicitud de baja del partido que ayer anunció Garrido cuandoal que, según dijo, se afiliaría. En Ciudadanos, en cambio, sostienen que Garrido ya tramitó su baja en el PP y que "a lo largo del día" se afiliará a su nuevo partido.Tras eldel miércoles, este jueves se sucedieron las críticas cruzadas entre PP y Cs en plena batalla por el liderazgo del centro derecha.El protagonista de la noticia instó al PP a preguntarse por qué las personas de su partido se van y consideró que el problema no es él, sinoSu ahora jefe en la lista, Ignacio Aguado, defendió que el fichaje "no tiene ni un atisbo de venganza" y consideró que las palabras de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están realizadas desdePreviamente, Ayuso había criticado la política de "fichajes exprés" de Cs, a quienes acusó de"Ha dicho [Garrido] que va a estar donde se encuentre cómodo, pues si mañana se encuentra cómodo en Podemos puede que intente ser consejero de Podemos.dijo sobre el ya candidato de Ciudadanos en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.