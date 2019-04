Publicada el 25/04/2019 a las 11:12 Actualizada el 25/04/2019 a las 11:39

No aclara posibles pactos

El presidente del Gobierno en funciones,, se ha arrogado esta mañana ser el único defensor de la España de las autonomías frente a los independentistas y la recentralización que, dice, proponen los partidos de derechas. Así lo ha afirmado durante una entrevista en TVE , en la que ha acusado a los líderes independentistas catalanes de gobernar contra los intereses de esa comunidad autónoma. "Ahora, el único partido político que defiende España de las autonomías es el PSOE", ha afirmado antes de exponer queporque "lo dan por desbordado".En su opinión, lo que "agrega" en Cataluña es el autogobierno y el problema, ha afirmado, es que "los líderes independientes". "El problema de Cataluña es que quien gobierna contra los intereses de Cataluña están liderando esas instituciones", ha remachado. Según Sánchez, tampoco los líderes de los tres partidos de la derecha están defendiendo la España autonómica porque, ha señalado, se encuentran en la política de la "recentralización". Esta estrategia, ha advertido, esporque el autogobierno ha logrado que territorios como Galicia, Valencia, Andalucía y otras comunidades puedan tener competencias políticas para Sanidad, Educación o la lengua.Además, ha criticado a los partidos de derechas por acusarle de ceder ante el nacionalismo. Se trata, ha apuntado, "de un clásico" de la derecha cuando pasa a la oposición. "Cuando el PSOE llega al Gobierno, siempre es lo mismo, vamos a vender España", ha explicado en referencia a las acusaciones que le lanzan los partidos de derechas. Un discurso que, en su opinión, no beneficia ni a PP ni a Ciudadanos, sino quePedro Sánchez no ha aclarado qué hará cuando ha sido preguntado hasta donde llegaría en la negociación con ERC y el PDeCAT si les necesita para que le apoyen en la investidura. Se ha limitado a decir quey "no solo el trío de Colón". Ha aprovechado, eso sí, para volver aporque quieren "tanto, tanto" a su región que la quieren "para ellos solos". Por ello, les ha instado a reconocer políticamente a los que no piensan como ellos porque, ha insistido, el problema de Cataluña, no es de independencia, sino de convivencia.En opinión de Pedro Sánchez, la solución para Cataluña es crear los "marcos de diálogo en el Parlamento catalán entre las formaciones catalanas para volver a reconstruir ese consenso". Tambiénalegando que los catalanes han votado muchas veces y siempre la han rechazado. "Pero cuántas veces han votado los catalanes desde el año 2014, desde el punto de vista autonómico y con referéndums ilegales, unas cuantas veces", ha exclamado.La última vez, ha recordado, en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en el que: "La práctica totalidad de los catalanes que tenían derecho a voto lo ejercieron". Y ha enfatizado que en todas las votaciones, los ciudadanos de esta autonomía les han dicho "claramente" a los líderes independentistas "que". "Otra cuestión es que efectivamente haya un porcentaje importante que quiera ese referéndum de independencia, pero los catalanes no quieren la independencia", ha remarcado.Pedro Sánchezque están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros. El jefe del Ejecutivo se ha escudado en que no hay sentencia aún y no quiere interferir en el trabajo del Tribunal Supremo, al tiempo que ha recordado a los líderes de la derecha que "son licenciados en derecho" que hay que respetar la "separación de poderes".Los ha vuelto a acusar de utilizar a Cataluña de nuevo para atacar al PSOE,. "No hablan de Cataluña, sino de una España que quieren dibujar completamente azul, en la que solo caben ellos, en la que el buen español es el que lee la Constitución como dicen Rivera, Casado o Abascal", ha remachado.