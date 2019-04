La JEC sancionará a Torra por su mensaje en Sant Jordi y por correos electrónicos a funcionarios

Publicada el 26/04/2019 a las 09:12 Actualizada el 26/04/2019 a las 10:33

La Junta Electoral Central (JEC) ha incoados sendos expedientes sancionadores al presidente de la Generalitat, Quim Torra , por el contenido del--denunciado por Cs -- y por correos electrónicos a funcionarios --denunciados por Cs y PSC --; en ambos casos,Son dos resoluciones de la JEC recogidas por Europa Press y acordadas en las sesión de este jueves, durante la cual también se han autorizado algunas, aunque se han denegado otras alegando que la sala de la cárcel destinada a eso estará ocupada o no disponible en determinados momentos.Y la JEC considera que no tiene competencias para autorizar la petición de que Oriol Junqueras (ERC) haga declaraciones por: la Junta alega que es un acto para el mismo día de votación, "fecha en la que no cabe realizar actos de campaña".