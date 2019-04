Las personas 'sin hogar' reclaman a los partidos que apliquen la Constitución para garantizar su derecho a una vivienda digna

Publicada el 26/04/2019 a las 18:06 Actualizada el 26/04/2019 a las 19:57

Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. 31.000 personas sin hogar necesitan el compromiso de las Administraciones públicas para solucionar un problema que tiene soluciones concretas y alcanzables https://t.co/QQrvCPTMkw #HogarSí pic.twitter.com/rcKpedkQH5 — RAIS. Hogar, Sí (@RAISFundacion) 26 de abril de 2019

El sistema democrático debe garantizar que nuestro marco jurídico se cumpla y que todas las personas tengan una vida digna. No lo decimos nosotros. Lo dice el artículo47 de la Constitución que protege el derecho a la vivienda. Firma https://t.co/b17vXpUONV #AplicadLaConstitución pic.twitter.com/KIrWwLNPo8 — RAIS. Hogar, Sí (@RAISFundacion) 24 de abril de 2019

Aquí más información en @cuartopoder sobre la acampada de #personassinhogar frente al Ministerio de Sanidad. En plena campaña electoral, es necesario escuchar lo que tienen que decir.https://t.co/uGemamFFDo — Asociación Moradas (@MoradasFem) 25 de abril de 2019

Decenas de personas sin hogar llevan más de 10 días acampadas frente al Ministerio de Sanidad en protesta por lo que consideran una situación de abandono ante la imposibilidad de este colectivo vulnerable paraen el artículo 47 de la Constitución española.A la par, la Fundación RAIS Hogar Sí ha lanzado esta semana una campaña de sensibilización de cara a laspara reclamar a los partidos políticos que apliquen dicho artículo como fórmula concreta y alcanzable para acabar con el sinhogarismo Casi la mitad de los sin hogar (47%) han sufrido delitos de odio en losque, de media, llevan viviendo en la calle: pero solo se han llegado a denunciar un 13%. Según pone de manifiesto la organización en su último estudio , el fenómeno del sinhogarismo afecta a, de las cuales 8.000 viven de forma estable en la calle. Sin embargo, observa que al menor el 35% del total de personas sin hogar están fuera del sistema de atención y no acuden a ningún servicio, por lo que la cantidad de personas en esta situación de vulnerabilidad. Indica que el 80% son varones pero recalca la dureza e invisibilidad a la que se enfrentan las mujeres sin hogar es el lema de la ONG, que señala como causas de la pervivencia del sinhogarismo la desigualdad económica, la discriminación y la exclusión social y la falta de acceso a los derechos básicos. RAIS achaca también el fenómeno a que las políticas abordan el problema de este colectivo como una situación individual y de emergencia con medidas que. Asimismo, añade que el sistema de, que apenas sobrepasa las 20.000 plazas entre albergues, pisos y pensiones, están ortientadas a estancias temporales."Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", reza la Carta Magna en su artículo 47.RAIS ha puesto en marcha el programa Hábitat , basado en la metodología Housing First, como respuesta al sinhogarismo: facilita a la persona sin hogar una vivienda individual y apoyo profesional en función de sus necesidades y demandas.En colaboración con lay la, RAIS ha propuesto la sustitución de la actual Estrategia Nacional Integral de Personas Sin Hogar 2015-2020 por una nueva Estrategia Estatal para la Erradicación del Sinhogarismo; asegurar la inclusión de las personas sin hogar tanto en el Fondo Social Europeo Plus como en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las porpuestas responden al objetivo de las ONG de prevenir y erradicar este problema estructural, para lo que piden más investigaciones, la cooperación técnica entre los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil, reorientar el Plan Estatal de Vivienda desde el enfoque de derechos y que se aborde a partir de una dotación presupuestaria.