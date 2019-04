Publicada el 26/04/2019 a las 17:16 Actualizada el 26/04/2019 a las 17:46

Quienes sufrimos el #VotoRogado (ERTAs o CERAs) nos QUEJAMOS DE VICIO No lo decimos nosotras, Nooo‍♀️‍♀️



Aquí, MARAVILLOSO de cómo es posible votar desde Mali, Afganistan, Letonia, Irak...



Aaaa... se nos olvida. El video muestra soldados, no EMIGRANTES de SEGUNDA pic.twitter.com/wjL372qrw3 — Marea Granate (@MareaGranate) 26 de abril de 2019

Las papeletas "han llegado tarde" a los españoles en el extranjero

Tienen que pagarlo de su bolsillo por correo urgente, sin garantías de que llegue

"Nuestra esperanza es que se suprima el voto rogado"

Los españoles que viven en el extranjeropara poder votar en las convocatorias electorales, como la que se celebrará este domingo 28 de abril . Al igual que en anteriores citas,y trabas que tienen para poder ejercer su derecho al voto , informa Europa Press.Esta modalidad de voto, ideada para los españoles que viven en el extranjero,gracias a una reforma de la Ley Electoral que fue apoyada por el PP, el PSOE, CiU y PNV. Desde ese momento,y a enfrentarse a. Para estos comicios generales del 28A, de los 2.093.977 españoles inscritos en el censo electoral de CERA ) que viven en el extranjero,, es decir, un 8,7% del total, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).Desde 'Marea Granate', que es la, han protestado de nuevo por la lentitud de la burocracia, concretamente, por la brevedad de los plazos para cumplimentar la documentación electoral debido a la tardanza en recibirla. Esta demora, según han denunciado, ha provocado en muchas ocasiones que el voto no llegue a tiempo para que contabilice. En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de Marea Granate, Jaime Pérez Crespo, ha explicado que. Según explica, él lleva 7 años viviendo en una ciudad de Noruega y, pese a votar en la mayoría de las elecciones que se han celebrado desde que se mudó, cree que "por mucho que haya mandado las papeletas", finalmente no fueron contabilizadas.Pérez asegura quede los españoles en Noruega. Además, hay casos en los que la documentación está disponible en las oficinas, pero no han recibido la notificación de su llegada. "No están avisando", lamenta, apuntado que, salvo que estés pendiente, puedes quedarte sin votar por este error. "Si tú envías las papeleas mañana, en teoría, entran en tiempo; el problema es que en la práctica eso no va a ocurrir nunca", ha sentenciado, para después incidir en que. Según remarca, el problema es que durante el fin de semana los servicios de correos se paralizan Según ha contado, una de sus compatriotas recibió ayer las papeletas y, al ir este viernes a Correos, le han comunicado quey "no hay ninguna manera" de conseguir que las papeletas lleguen hasta el consulado de Oslo –ya que ellos no viven en la capital–. Tras esto, ella ha contactado con la Embajada, y ésta le ha trasladado que "lo importante" es que estén enviadas en fecha. "Pero es que si tus papeletas no han llegado el domingo alpara que entren dentro de la valija informática, en la práctica es imposible que se vayan a contar", ha defendido Pérez.Además, Pérez precisa que muchos de los españoles en el exterior tienen que pagarpara poder enviar el voto. Es más, en ocasiones,para que llegue a tiempo, lo que aumenta notablemente la cuantía. El portavoz de Marea Granate cuenta que ayer le llegaron las papeletas y, "corriendo", pudo hacer el envío para que estuvieran en el consultado este viernes. Eso sí, tuvo que enviarlo por correo exprés y le costó 55 euros. "Lo pagamos nosotros. Pagamos el envío y luego supuestamente solicitamos el desembolso, pero lo que se devuelve no son más de", apunta.Según precisa, podía haber hecho un envío certificado que, pero no tiene la garantía de que llegue al consultado a tiempo. "Esto nos obligó a muchos ayer a enviarlo de modo urgente que garantice esa entrega a tiempo", ha manifestado. Además de esto, Marea Granate también ha denunciado "irregularidades serias", como la llegada de papeletas al Senado quepuestas en los candidatos, entre otros obstáculos.Este año el Congreso ha debatido la, a instancias de una proposición de ley presentada por el PSOE y Unidos Podemos . Perodurante esta legislatura por la convocatoria anticipada de elecciones, teniendo en cuenta que todos los grupos coincidían en que había que derogarlo. Según argumentaban, desde su implantación en 2011 la participación del. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la participación ha caído del 30% al 5%Representantes de Marea Granate ya acudieron al Congreso para denunciar los problemas que enfrenta la emigración española a la hora de votar y exponer distintas soluciones. "el voto rogado", ha declarado a Europa Press Pérez, que lamenta que la iniciativa haya "quedado en agua de borrajas". Asimismo, reclama que esto se aborde desde el principio por parte del nuevo Ejecutivo, ya que, según ha destacado,