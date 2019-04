Publicada el 25/04/2019 a las 17:18 Actualizada el 25/04/2019 a las 18:01

cuando dice que bajo ningún concepto, ni siquiera absteniéndose, permitirá que Pedro Sanchez continúe en la Presidencia. Si la investidura del candidato socialista depende de sus votos y es la única posible, los dirigentes de Ciudadanos sostienen que habrá nuevas elecciones.El motivo de las dudas sobre la palabra de Rivera es que en las dos últimas legislaturas, las únicas en las que ha tenido presencia en el Congreso, la formación naranjade no pactar la Presidencia ni con el PSOE ni con el PP. Las declaraciones del vídeo que encabeza esta información corresponden a entrevistas, ruedas de prensa y debates en los que intervino el líder de Ciudadanos antes de dar su apoyo al PP. Primero llegó a aun acuerdo para investir a Pedro Sánchez que no salió adelante porque no reunió votos suficientes en la votación plenaria y después firmó un pacto con el PP que hizo presidente a Mariano Rajoy.Riveraapenas unas semanas después de las elecciones. El pacto PP-Ciudadanos fue firmado por Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, portavoces parlamentarios de ambas formaciones, y ratificado en rueda de prensa conjunta por el líder naranja y el entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, que una vez investido presidente permaneció en el cargo durante casi dos años hasta que fue derribado por una moción de censura el 1 de junio de 2018El PP recuerda esta circunstancia con frecuencia para desacreditar el acuerdo de la dirección de Cs que oficializóal PSOE decretado por Rivera. También lo hace Vox, que es la formación que ha popularizado el apodo de Ciudadanos como “el partido veleta”.Unidas Podemos, a su vez, alimenta las dudas cada vez que denuncia el riesgo de que el PSOE acabe cediendo a las presiones de los poderes fácticos y acuerde un gobierno con el apoyo de Albert Rivera y no con la izquierda. E incluso Pedro Sánchez no acaba de despejar esta posibilidad claramente: en el segundo debate entre los principales candidatos se limitó a decir que