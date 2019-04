Sánchez asegura que no quiere que la gobernabilidad dependa de los independentistas

Publicada el 26/04/2019 a las 10:36 Actualizada el 26/04/2019 a las 10:37

El presidente del Gobierno en funciones,, ha señalado este viernes que "no quiere que la gobernabilidad de España descanse en los partidos independentistas", porque. En una entrevista en la Cadena SER , Sánchez ha señalado que hablará con todas las fuerzas tras las elecciones, pero ha indicado que prefiere que el Gobierno no dependa de los escaños independentistas. "España se merece cuatro años de estabilidad y concordia nacional", ha indicado."Los líderes independentistas no son de fiar,. En privado dicen una cosa bien distinta a lo que dicen en público, reconocen que la independencia no es posible y están metidos en un laberinto que se han creado con sus propias mentiras", ha señalado el líder del PSOE. A su juicio, los dirigentes independentistas catalanes, por ello, apuesta por que la gobernabilidad del país no esté en sus manos.Y sobre el diálogo con la Generalitat, Sánchez ha señalado que más que reivindicar el autogobierno, ironizando con la falta de iniciativa por parte del president,. De hecho, de Torra ha señalado que "no se cree" que es el dirigente de la Generalitat y le ha acusado de estar más pensando en adelantar las elecciones a otoño a aprobar leyes en el Parlament.Así, ha insistido en que el diálogo con las instituciones catalanas tiene que darse. Con todo, Sánchez recalca que es la misma posición que ha mantenido los últimos meses y ha afeado a PP y Ciudadanos sus críticas por el acercamiento a la Generalitat, apuntando a que se debe a no han digerido la moción de censura del pasado mes de junio. De PP y Ciudadanos ha dicho que tienen un sentido "patrimonialista" de las instituciones y asegura que los "mantras" contra él, acusándole de "golpista" o "felón", evidencian una falta de proyecto.