CCOO y UGT, preocupados porque el voto obrero vaya a Vox, piden llenar las urnas de papeletas "progresistas"

Publicada el 26/04/2019 a las 12:02 Actualizada el 26/04/2019 a las 13:47

UGT: preocupación porque el voto obrero vaya a Vox

El secretario general de CCOO , Unai Sordo, ha hecho un llamamiento a laeste próximo domingo y ha alertado de que aplicar, ha señalado Sordo este viernes en un encuentro con los medios previo a la celebración de una asamblea de delegados de CCOO en Madrid, donde también ha dejado claro queel domingo.Sordo ha avisado también de que el Estado "no puede ser solvente bajando los impuestos"., ha señalado.Asimismo, Sordo ha recordado que ha habido muchas elecciones en los últimos años y ha criticado que hace tres años, con la irrupción de los nuevos partidos como Podemos Ciudadanos , lay grandes empresarios "anunciaron las siete plagas si se hacían mayorías de izquierdas o si Podemos obtenía resultados amplios", mientras que en este caso, con la irrupción de la formación de Santiago Abascal Así, Sordo también ha resaltado que aplicar las medidas económica de Vox supone "impugnar el orden constitucional que tanto defiende la CEOE"., ha apostillado Sordo.Sobre el 1 de mayo, Sordo ha asegurado que el sindicato ya puede lanzar mensajes de fuerza, que no variarán "pase lo que pase en las elecciones" y que va aPara el líder sindical, en España se debe reconstruir un contrato social, que pasa porpara la devaluación y desigualdad (pensiones, laboral y fiscal) que se tomaron en los últimos 10 años."Es absolutamente imprescindible modificar estas reformas para crear un contrato social que, que es muy intolerable", ha resaltado Sordo, tras insistir en que España necesita una política fiscal "mucho más adecuada y justa".Bajo su punto de vista, el país no puede asumir los retos del Estado social del futuro y la digitalización y mejora productiva si tiene una presión fiscal ocho puntos por debajo de la Unión Europea , ha remarcado.Para ello, Sordo veque España cuente con una legislatura con un Gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria importante que le dé legitimidad y que pueda a"En España hay unade mucho trasfondo que se ha manifestado de formas diversas en los últimos años", según Sordo, que también ha resaltado que para poner en valor de nuevo en España la política y las instituciones es necesario la reconstrucción del contrato social y la lucha contra la corrupción, la economía sumergida y el fraude fiscal.Por otro lado, el secretario general ha recordado que el próximo 28 de abril también es el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y ha señalado que los"Estos datos deberían formar parte de las preocupaciones políticas", ha señalado Sordo, que ha dejado claro que hay una relación causal directa entre los accidentes de t"Pedimos a los poderes públicos que impulsen, que son la cifra de la vergüenza", ha apuntado.También se ha pronunciado Pepe Álvarez, secretario general de UGT , que ha reconocido este viernes preocupación por elque pueda ir a parar a Vox en las elecciones general del domingo"Cuando hay un trabajador que se siente más representado por el populismo fácil y simplón, nacionalista casi siempre de la ultraderecha, quiere decir que", ha avisado en declaraciones a la prensa desde Bruselas.El líder sindical se encuentra en la ciudad belga para participar en la marcha convocada por lapara reclamar una Europa más social y sensibilizar a los ciudadanos antes de las elecciones europeas de mayo, en la que esperan que participen 10.000 personas de distintos países de Europa, incluido un centenar de UGT.Álvarez ha reconocido que le "preocupa de manera extraordinaria" que trabajadores obreros vayan a votar a Vox y ha avisado de quesino que "se acercan porque no hay alternativas para solventar los problemas que tienen".En todo caso, ha celebrado que España estáa fuerzas de ultraderecha del que hay ""., ha subrayado, insistiendo en la importancia de "hacer pedagogía" sobre vivienda, los salarios, las pensiones y la necesidad de empleos estables y en que "la mejor medicina contra la ultraderecha es y son los derechos de las personas".Al ser preguntado qué espera que ocurra el domingo y si el PSOE debería apoyarse en los partidos independentistas si es necesario o sería preferible que sumara con Ciudadanos, el secretario general de UGT ha dejado claro que"Espero que tengamos el domingo por la noche que empezar a construir una alternativa, uque finalmente dé respuesta los problemas reales de los ciudadanos", ha subrayado, mostrándose "convencido" de que la historia que se ha vivido en los últimos tiempos "no se va a parar" y que "se va a configurar una mayoría" que "mantenga y recupere derechos y libertades" de los trabajadores, algo que, ha avisado, sólo puede hacerse repartiendo la riqueza y subiendo los impuestos y los salarios."De izquierdas quiere decir de izquierdas. Los votos de los ciudadanos deque son de Izquierdas y que votan tienen tanto derecho a que se vean reflejados en el Congreso de los Diputados como los de Madrid o como los de Andalucía", ha avisado, rechazando "jugar el juego que interesa a algunos" sobre el problema que pueda plantear el apoyo de las fuerzas independentistas.Eso sí, respecto aha dejado claro que hoy por hoy "no se puede considerar que es un partido ni de progreso ni de centroizquierda" sino que "se ha situado como" e "intentan hacer competencia a la ultraderecha".Al ser preguntado si ve más factible que baje el paro por debajo del 14% este año como ha apuntado la ministra de Economía, Nadia Calviño o la generación de dos millones de empleos como ha prometido el líder del PP,, el secretario general de UGT ha asegurado que "la derecha liberal conservadora, cuando promete creación en empleo está hablando del viento" porque "no piensan hacer nada para crear empleo" al creer que "el mercado por sí solo crea empleo" y ha criticado que sus "recetas" solo traen "más desigualdad" y "más trabajo precario".Lo que España necesita, ha dicho, esy la creación de "empleo de calidad en el sector industrial" e invertir en la formación de los trabajadores y la investigación y desarrollo, justo, ha recordado "lo que se cargó el PP nada más llegar en el Gobierno"."Estamosdesde el punto de vista de la recaudación de impuestos y por tanto de los derechos", ha denunciado, subrayando por ello la importancia de las elecciones del domingo pero también de las elecciones europeas de mayo., ha defendido.