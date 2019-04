Publicada el 27/04/2019 a las 13:49 Actualizada el 27/04/2019 a las 14:23

¡ACCIÓN! Denunciamos en la estatua de Colón de Barcelona la indiferencia política frente a la crisis climática durante la campaña electoral

https://t.co/MEfituNC6r

#UrgenciaClimática #JornadaDeReflexión pic.twitter.com/NmFoz7HDwp — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 27 de abril de 2019

Acción el día antes de la campaña

Activistas dehan accedido de forma pacífica esta mañana aldonde han desplegado una pancarta con el mensaje en catalán "para denunciar la indiferencia de la clase política sobre cuestiones como la crisis climática durante la campaña electoral. Le han colocado a la estatua unas gafas de buceo ejemplificando uno de los impactos que tendrá el cambio climático: la subida del nivel del mar. En un tuit aseguraban, además, que "Una de las activista, portavoz de Greenpeace , ha asegurado que "desde Naciones Unidas nos avisan de que nos quedan 10 años para actuar ante los peores efectos del cambio climático que tendrán un gran impacto en nuestra salud y nuestra economía". Han querido actuar así en la jornada de reflexión de las elecciones para pedir a los ciudadanos precisamente que "reflexionen, voten y actúen", según informa Europa Press.Desde Greenpeace advierten que el nivel del mar no es la única consecuencia que sufrirá la Tierra. "son: aumento de temperaturas y olas de calor, efectos sobre la biodiversidad, aumento de especies invasoras, incremento de incendios de alta intensidad, deshielo, desertización o fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes que provocarán también efectos en la salud y en sectores como la agricultura, la energía, el turismo o la alimentación", aseguran en su página web.al cambio climático, donde la temperatura media ya ha subido 1,5 grados en las últimas tres décadas. Según el último análisis de la AEMET ya tenemos veranos casi cinco semanas más largos que a inicio de los años 80 y aproximadamente 32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático principalmente por las olas de frío y calor.Los activistas movilizados este sábado consideran que estamos en una "y social" que supone un gran un reto, que se puede convertir en una gran oportunidad. Proponen que se apueste por "una economía solidaria y verde que redistribuya la riqueza en nuestro país". La transición ecológica es una oportunidad para la creación de un nuevo modelo socio-económico.Esta acción no es la única que han llevado a cabo durante la campaña, el día antes de su inicio activistas de Greenpeace llevaron a cabo una acción reivindicativa en lapara denunciar la inactividad de los políticos con el medio ambiente. Cuatro escaladores de la organización ecologista treparon por la fachada de las torres de Colón donde desplegaron una pancarta de cerca de 300 metros cuadrados para simbolizar la factura medioambiental y social que "están generando la inacción política y las empresas".Y no vamos a pagar la cuenta", se podía leer en otras de las pancartas mostrada a 60 metros de altura. La organización ecologista ha escrito en Twitter un mensaje en el que denuncia "la factura que la clase política y las grandes empresas dejan que pague la sociedad en forma de cambio climático, pérdida de derechos fundamentales, destrucción del medio ambiente y contaminación".La organización denuncia que estas prácticas generan una sociedad "" y una pérdida de derechos que sufren "especialmente las mujeres, por ser aquellas que sostienen la vida y los cuidados, y las generaciones más jóvenes". "La pasividad, lentitud, falta de ambición y liderazgo en la defensa del medio ambiente de la mayoría de políticos, parlamentarios y gobernantes, así como el intento dey exige soluciones, nos está costando la vida y la salud del planeta", ha declarado el director de Greenpeace, Mario Rodríguez.