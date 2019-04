Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera pasan la jornada de reflexión de cine y descansando en familia

Publicada el 27/04/2019 a las 16:34 Actualizada el 27/04/2019 a las 17:34

Pedro Sánchez

Disfrutando de este magnífico día en Anchuras, Ciudad Real. Paseo y comida en familia en el pueblo donde nació mi padre. pic.twitter.com/0MuxTzmr0K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de abril de 2019

Pablo Casado

Pablo Iglesias

Albert Rivera

Este sábado 27 de abril se caracteriza por ser la jornada de reflexión antes de los comicios generales del 28 de abril en la quey no pedir el voto para sus partidos y sus causas. Los principales candidatos a la Moncloa han pasado esta jornada. Recalcan los valores de la familia y las raíces, tal y como ha hecho Sánchez volviendo a su pueblo paterno, mientras que Casado ha pasado el día con su mujer y sus hijos dando un paseo por el campo. Iglesias, por su parte, ha dedicado la jornada a ver un documental sobre el cambio climático y Rivera ha colgado un vídeo en sus redes llamando a los indecisos a votar y asegurando que está "cargando energías" para vivir una "jornada histórica".El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez , ha pasado su jornada de reflexión(Ciudad Real), ely sus abuelos. Sánchez se ha desplazado a la localidad castellano-manchega donde le han recibido vecinos de todas las edades que han inmortalizado el momento con sus teléfonos móviles y han mantenido conversaciones con el presidente, según informa Europa Press.También le ha dado la bienvenida el, Santiago Martín, con quien se ha ido a dar un paseo por un camino marcado a las afueras del pueblo. A la ruta se ha sumado además su mujer Begoña y algunos de los vecinos de la zona que le han mostrado las vistas de Anchuras desde uno de los puntos altos del sendero. Sánchez ya ha pasado más de una jornada de trabajo con sus familiares de allí, como ha manifestó en junio de 2014, a través de su perfil de Twitter donde publicaba una imagen con cuatro familiares de Anchuras y les daba las gracias por estar a su lado.El pueblo elegido por el presidente del Gobierno está gobernado por elporque ya ha ganado las elecciones municipales del próximo 26 de mayo a pesar de que aún no se han celebrado. El partido de Martín es la única formación política que ha presentado candidatura ante la Junta Electoral de Ciudad Real para concurrir en los comicios. Así, el próximo 26 de mayo el PSOE ganará en las urnas del pueblo para gobernar en el Ayuntamiento de Anchuras los siguientes cuatro años bajo el mandato de Santiago Martín que repite como candidato a la alcaldía y el que lleva en el cargo desde el año 1987.El candidato del PP a las elecciones generales de este domingo, Pablo Casado , se ha trasladado a la localidad abulense de Navas del Marqués donde está pasando la jornada de reflexión acompañado de su mujer y sus dos hijos. Casado ha dadoy se ha acercado hasta el río acompañadoIsabel Torres, y, Paloma y Pablo, con quienes ha estado disfrutando en este pueblo de poco más de 5.000 habitantes.Posteriormente, Casado ha aprovechado la jornada familiar para, a quienes ha chutado unos cuantos balones que han sido respondido por los niños, y para ver pastar a las vacas. Casado y Torres también han estado charlando con vecinos de Navas del Marqués, que se han acercado a saludar a la pareja en este municipio de Ávila, muy vinculado al candidato conservador y donde pasa parte de sus vacaciones, ya que posee una casa alquilada en la localidad.De hecho, el pasado 22 de febrero se acercó al municipio y visitó una explotación ganadera, acto en el que aseguró que Navas del Marqués era supese a habery añadió que se trataba de su "refugio familiar". Además, Casado fue candidato a concejal en el municipio y cabeza de lista por Ávila en las elecciones generales de 2015.El domingo, el líder del PP, donde reside, y por la tarde seguirá el escrutinio electoral en la sede nacional de su partido. Tras conocer los resultados, convocará a comienzos de semana una reunión del Comité Ejecutivo del PP para analizar los resultados.El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias , ha decidido pasar su jornada de reflexiónen el barrio madrileño de Lavapiés porque ha destacado que "" el día antes de las elecciones con un tema que "los jóvenes de este país y del mundo han puesto encima de la mesa para poner en evidencia que no tenemos dos planetas".Iglesias hadel 28 de abril con la serieal considerar que son dos situaciones donde "el mundo está velando armas". "Veremos si triunfan", ha resaltado.En la jornada de reflexión, Iglesias ha aprovechado el "que habrá por conquistar el trono en la serie televisiva con los resultados de los comicios de mañana, aunque ha añadido que hoy "no hay que pedir el voto" sino "dejar que la gente reflexione sobre las propuestas que han escuchado" en la campaña electoral de cada uno de los partidos políticos. "Los ciudadanos nos han escuchado debatir, nos han escuchado las propuestas y mañana les toca decidir., yo soy optimista", ha indicado el candidato de la formación morada para después recalcar que el 28 de abril "es un día muy importante donde se juega el futuro" de España.Además, ha confesado que tiene la "sensación" de que Unidas Podemos "ha logradoy de la sobre actuación, aunque algunos sólo querían hablar de insultos y sobre actuar". "Los ciudadanos no se dejan tomar el pelo y saben que lo que nos estamos jugando es muy importante", ha puntualizado.Por su parte, el presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera , ha pasado suy "cargar energías" para afrontar la jornada de las elecciones generales del 28 de abril, "un día histórico para la democracia" de España."Hoy he aprovechado paray para estirar las piernas, aquí estoy paseando que intuyo que mañana va a ser un día importante para nuestra democracia. Estoy cargando energías para vivir un día histórico mañana noche, ese 28 de abril histórico", ha dicho Rivera a través deEn la jornada de reflexión "donde ya se acabó la campaña y los políticos dando la paliza con sus programas y los debates", el candidato de la formación naranjamañana para decidir "el futuro de España", el futuro "de vuestras familias y vuestros hijos".Rivera se ha dirigido en especial a los "indecisos" a los que le ha recalcado "". "Que cojáis la papeleta y decidáis el futuro de España, el futuro de vuestra familia, el futuro de vuestros hijos porque todo está en juego en un día histórico como mañana", ha insistido. Para finalizar, el candidato de Ciudadanos ha deseado a los españoles que pasen "" pero sobre todo "que carguen las pilas y que mañana vayan todos a votar". "Nos vemos en las urnas en un día que va a hacer historia. ¡Vamos!", se ha despedido Rivera.