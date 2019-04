El nuevo Congreso tendrá la mayor representación femenina de su historia con 164 mujeres

Publicada el 29/04/2019 a las 13:45 Actualizada el 29/04/2019 a las 14:05

Más mujeres que hombres en el PSOE y PP

Coalición Canaria, 100% de mujeres

Empezaron 21 en la Constituyente

El nuevo Congreso surgido de las elecciones de este domingo tendrá la mayor representación femenina de su historia, con. Esta cifra supone, además,, por lo que, también por primera vez, se supera el 40% donde se sitúa la llamada democracia paritaria.Las 164 mujeres elegidas en las urnas, frente a losque también estarán en la Cámara baja, son 26 más que las que se sentaron en el Hemiciclo en la pasada legislatura.La formación con mayor representación femenina es el PSOE , con(6 de ellas del PSC ), un 52% de los 123 escaños conseguidos en estos comicios, en los que presentaron listas cremallera, aunqueTambién el PP tendrá más diputadas que diputados, en concreto,, es decir, un 51,5% de sus representantes en la Cámara. Los populares llevaban el 44% de sus listas encabezadas por nombres femeninos, de ahí que, a pesar de los bajos resultados obtenidos en relación a la anterior legislatura, la mayoría de sus representantes elegidos fueran mujeres.En Ciudadanos el número de diputadas se eleva a, mientras que Unidos Podemos tiene una diputada menos que los naranjas, pero en el porcentaje de sus 42 representantes, suponen un 47,6% del grupo parlamentario. Esquerra Republicana , por su parte, pasa de las 2 diputadas con las que contaba en la última legislatura a, ya que suponen el 40% de su representación. Por su parte, PNV cuenta con dos diputadas de los seis representantes conseguidos; Junts Per Catalunya con dos, de siete diputados; EH Bildu con una mujer entre sus cuatro representantes; y, ya que sus dos duputadas en el nuevo Congreso son Ana Oramas y Guadalupe González Taño.Estas son las quintas elecciones generales que se celebran tras la entrada en vigor, en 2007, de la, que obliga a los partidos a que, en cada tramo de cinco puestos de sus candidaturas, ninguno de los dos sexos supere el 60 por ciento o esté por debajo del 40 por ciento, un requisito que no impide que uno de los dos sexos cope los puestos de salida.De hecho,, la primera vez que fue obligatorio presentar listas paritarias, salieron elegidas(el 35,4%), las mismas que en la convocatoria de 2004 cuando aún no se había aprobado la Ley de Igualdad. En las generales de cuatro años antes sólo se contabilizó una electa más: 125 (35,7%) frente a 225 electos (64,2%).Pero, aunque la legislatura arrancó sin paridad, terminó siendo paritaria porque a lo largo de los cuatro años el relevo en los escaños propició que se incrementara la presencia femenina., pero las sucesivas sustituciones permitieron su paulatina incorporación a la Cámara.Al final llegaron a ser(el 42,2%) y lograron superar así por primera vez el 40% del hemiciclo. Los hombres se quedaron en 202 (el 57,7%).Además, la anterior fue legislatura (2011-2015) en la que el Congreso contó con más mujeres puesto que de las. Desde que empezó esta etapa democrática el número de mujeres se ha multiplicado por ocho, pues en la Legislatura Constituyente sólo hubo 21 diputadas (el 6% del total).En la primera legislatura (1979-1982) subieron a 24, en la segunda (1982-1986), la primera de mayoría absoluta de, volvieron a bajar a 23 y en la siguiente (1986-1989) llegaron a 33. El avance más grande tuvo lugar entre 1989 y 1993, cuando tuvieron escaño un total de 54 féminas, que se transformaron en 65 en la quinta legislatura, última de aquella etapa socialista.A partir de ahí la entrada de diputadas en el Congreso fue creciendo más intensamente y entre 1996 y 2000, primera legislatura del Gobierno de José María Aznar, rozaron el centenar (fueron 98), una cifra que ya superaron en la siguiente (2000-2004), cuando hubo 132 diputadas y una de ellas, la popular Luisa Fernanda Rudi se convirtió en la primera presidenta de la institución.Después el ritmo de entrada de mujeres se ralentizó aunque seguían aumentando. En la octava legislatura, la primera de146 escaños tuvieron nombres femeninos, en la siguiente (2008-2011) llegaron a 158 y en la que acabo en 2015 se batió el récord de 175 mujeres en el hemiciclo de la Cámara Baja a lo largo de todo el periodo.