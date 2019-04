La Faes de Aznar escurre el bulto y achaca la debacle del PP a la "suicida canibalización" en el centro-derecha

Publicada el 29/04/2019 a las 11:58 Actualizada el 29/04/2019 a las 13:12

Pugna por liderar la derecha

La 'receta del fracaso'

La fundación es considera que la debacle electoral del PP en las elecciones generales de este domingo se debe a laen la que se ha instalado el centro-derecha español, que ha llevado a que en el País Vasco el PP se quede sin representación y logre solo un diputado en Cataluña. Por eso, y tras acusar a los electores de "ignorancia temeraria" de las reglas electorales, cree que es una misión "prioritaria" abordar la "reconstitución del centro-derecha".Un día después de los comicios, la fundación que presideadmite que los resultados de las generales "dibujan un cuadro extremadamente preocupante". De hecho, su análisis se llama la derecha de Sísifo , en alusión al mito griego sobre los esfuerzos inútiles, ya que Sísifo sube la piedra por la colina pero vuelve a rodar cuesta abajo y hay que empezar de nuevo. Faes señala que "la radicalidad sembrada por el PSOE se ha cosechado en forma de un Congreso donde los extremismos" amplían su representación. A su entender, la satisfacción del Partido Socialista "la pueden compartir desde los responsables del golpe contra la democracia en Cataluña hasta los que no condenan ni piensan condenar el terrorismo de ETA". El expresidente del Gobierno,en la campaña electoral de su partido para estas elecciones generales.La fundación recrimina a Cs y Vox su actitud en esta campaña. Así, señala que lo que se explica "peor" es que los que decían querer "echar a Sánchez" celebren "la frustración de su objetivo por más que hayan mejorado su posición relativa en escaños o consigan entrar en el Congreso". "Tal vez esas celebraciones se explican mejor si se entiende que estas elecciones, en vez de como un esfuerzo real para desalojar democráticamente a los socialistas de la Moncloa", lamenta.En este sentido, Faes cree que si esto ha ocurrido es "en buena medida" por laque "ha allanado fatalmente el camino para quecontinúe en la Moncloa". Según añade, "no basta" con expresar los deseos de "echar" a Sánchez o a cualquier otro adversario. "Los casos del País Vasco y Cataluña son paradigmáticos de esta absurda y suicida canibalización en la que se ha instalado el centroderecha español, tirando por la borda los esfuerzos y la visión estratégica que permitió la articulación de una fuerza política capaz de erigirse con éxito en la alternativa efectiva a la izquierda", advirte.Según Faes, además de los fines hay que saber elegir los medios y en estas elecciones "se hizo justamente lo contrario de lo que se necesitaba para conseguir ese objetivo". "Ni las opciones son intercambiables ni da igual votar a uno u otro, sencillamente porque", advierte."Si se persiste en esta situación, que nadie se engañe porqueo. Si lo que se ofrece por un lado es el resistencialismo estéril y, por el otro, el tacticismo oscilante, la izquierda y los nacionalistas pueden contemplar el futuro con tranquilidad. La fragmentación en el centroderecha lejos de ser saludable, es la receta del fracaso", advierte.Por todo ello, ve necesaria, dado que "la dispersión penaliza sin remedio" y "la suma, beneficia". "La necesidad de abordar la reconstitución del centroderecha se hace ahora prioritaria", subraya. En este sentido, Faes cree que esa reconstitución habrá de plantearse en "términos exigentes", de forma que "recupere en los votantes de este gran espacio político la ambición de erigirse en mayoría efectiva, y que pueda apelar a un amplio rango generacional y a las clases medias heridas por la crisis y la desconfianza".A su entender, no hay ninguna razón para que una España "moderada, constitucional, tolerante, defensora de valores sociales incluyentes, comprometida con la realidad nacional y firme en su defensa, tenga que sentirse como minoría perdedora, porque no lo es". "No hay ninguna razón, salvo que siga dispuesta a condenarse a ello elección tras elección desperdiciando sus votos pory de la fuerza de la unidad", concluye su análisis la fundación de Aznar.