Los jubilados vascos, al grito de "con Rivera no", destacan que en el nuevo Congreso suman mayoría los defensores de pensionistas

Publicada el 29/04/2019 a las 13:17 Actualizada el 29/04/2019 a las 13:49

Movilizaciones

Elha valorado que, tras los resultados de las elecciones generales de este domingo,serán ahora "más grandes" en el Congreso de los Diputados. Además, los manifestantes dejaban claro que no quieren que el PSOE gobierne con Ciudadanos al grito deEn la tradicional, en la que se han proferido gritos en defensa de las pensiones, dos de los portavoces del movimiento,, han sidopor los resultados de las elecciones generales.Tras defender que el movimiento es, Uña ha apostado por aguardar a ver cuál es finalmente el gobierno que se conforma, pero ha advertido de que los pensionistas "no se moverán de las calles solamente con promesas", sino que reclaman "hechos"."Algunos de los partidos que han ganado llevan nuestras reivindicaciones, pero", ha añadido.No obstante, ha reconocido que es "mejor" realizar una valoración de los comicios tras los resultados obtenidos finalmente por los partidos progresistas que hacerla respecto aPor su parte, Jon Fano ha sostenido que si a lo largo de lase han dadoha sido consecuencia de la presión ejercitada durante los últimos meses por el movimiento de pensionistas."Previsiblemente el nuevo gobierno esté comandado por Pedro Sánchez . Su partido ha repetido por activa y por pasiva que iba a garantizar la, incrementar las mínimas y se ha mostrado dispuesto a eliminar el factor de sostenibilidad", ha descrito.De este modo, ha valorado que "las voces de los partidos que defienden las pensiones" en el Congreso serán a partir de ahora "más grandes de lo que había hasta el momento", aunque ha reiterado quePor ello, ha anunciado que ante la próxima celebración de las, los pensionistas vascos se volverán a movilizar el 11 de mayo en las capitales vascas y en Pamplona.Por último, Víctor Etayo ha defendido que el movimiento continuará en las calles "reclamando"y ha advertido de que si no se conforma un gobierno que "sume a las fuerzas de la izquierda nos van a oír".