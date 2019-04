Publicada el 28/04/2019 a las 21:51 Actualizada el 28/04/2019 a las 22:07

El mensaje de Cataluña

ganó las elecciones generales con claridad y podrá seguir en Moncloa si logra un acuerdo con Unidas Podemos y PNV para apoyarle en la investidura. Con el 66% escrutado, no está claro aún si también necesitará el respaldo de los independentistas catalanes. Todo depende de un puñado de escaños. La suma de PSOE, Unidas Podemos y PNV alcanza los 172 diputados.Las urnas dejaron claro que. Los socialistas obtienen 124 escaños, frente a los 85 que tenían en el actual Congreso. Si no logra la investidura, habrá que ir a nuevas elecciones, pero: PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma obtienen menos de 150 escaños, lejos de los 176 de la mayoría absoluta.Con los números en la mano,–tendrían una mayoría absoluta de 181 diputados–, pero durante la campaña Sánchez aseguró que esa combinación no entraba en "sus planes" y Albert Rivera lo negó de forma absolutamente contundente.obtiene 42 actas, mejorando así las malas expectativas de los sondeos, aunque muy lejos de los 71 que obtuvo hace tres años.Dentro de la derecha, else mantiene como primera fuerza, pero por poco. El hundimiento de Pablo Casado es notable ya que reduce a más de la mitad los escaños que tenía su partido en el Congreso.se acerca mucho al PP, pero su doble apuesta por convertirse en la primera fuerza de la derecha y en echar a toda costa a Sánchez de la Moncloa, termina en fracaso. Cs logra 57 escaños frente a los 65 del PP.Laregresa al Congreso por primera vez desde 1979 y lo hace con mucha fuerza, al convertirse en el quinto grupo con 23 escaños. Pero las imágenes de campaña con plazas de toros y pabellones a reventar trasladaron una idea de fortaleza del partido de Santiago Abascal que no se reflejó en las urnas.Otro de los grandes triunfadores de la noche es lade Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el juicio del procés. Obtiene 15 diputados y, por primera vez, gana unas elecciones en Cataluña. Dobla en número de actas a Junts per Catalunya, que se queda en 7 escaños.El Congreso se completaría con 6 diputados del PNV, 4 de EH Bildu, 2 de Navarra Suma, 2 de Coalición Canaria, 1 de Compromís, 1 del Partido Regionalista de Cantabria y 1 de Coalición por Melilla.Los electores catalanes aprovecharon el 28A para mandar un mensaje contundente. Primero por la participación, que superó el 77%, 14 puntos porcentuales más que en los comicios de hace tres años. Y luego porque premiaron, en ambos campos políticos, a las fuerzas más moderadas.Entre los independentistas, el discurso de Junqueras se impone con claridad al rupturismo del huido Carles Puigdemont, que deja reducido a 7 diputados el campo que en su día ocupó CiU y después el PDeCAT.Entre los partidos no soberanistas, los socialistas catalanes pasan de 7 a 12 escaños, y se convierten en el segundo partido con mayor respaldo.Los tres partidos que se presentaron a las elecciones prometiendo una aplicación inmediata e indefinida del artículo 155 se quedan en total en 7 escaños (5 de Ciudadanos, 1 del PP y 1 de Vox), de un total de 48 escaños.