'Segunda vuelta' en Andalucía: Sánchez despierta el voto socialista, 'sorpasso' de Cs al PP y Vox rompe su techo

Las generales , puerta de entrada de la ultraderecha en España el pasado 2 de diciembre, donde los socialistas perdieron el poder tras casi 37 años . Y la izquierda reaccionó. Especialmente el electorado socialista. Las generales en la gran comunidad del sur dejan sobre la mesa varios hechos contantes y sonantes: 1) Pedro Sánchez –es cierto que con la ventaja de poder apelar alprecisamente por conocer ya la experiencia andaluza– ha despertado a un electorado socialista que se quedó dormido con Susana Díaz ; 2) Ciudadanos ha adelantado al PP , en un sorpasso histórico, de consecuencias imprevisibles en la correlación de fuerzas del Gobierno andaluz , presidido por(PP) con Juan Marín (Cs) como vicepresidente; y 3) Vox no alcanzó su techo andaluz el 2D; este domingo ha vuelto a crecer con fuerza, con más de 200.000 votos nuevos.Laen las generales en Andalucía ha sido, tanto en porcentaje (56,56% frente a 73,31%, con el 99,97% escrutado) como en número de votos (3.699.962 frente a 4.630.065)., animadas por unas elecciones marcadas por la polarización . Pero la fuerza de ese crecimiento fue distinta según los partidos.Tras el 2 de diciembre, con la herida del PSOE andaluz aún sangrante por el desastre electoral, Ferraz lanzó mensajes que cuestionaban el liderazgo de Díaz. José Luis Ábalos, secretario de Organización, llegó a hablar de "necesaria renovación" en el PSOE andaluz, lo cual alarmó a Díaz y suyos. La enésima crisis entre San Vicente y Ferraz ha sido menos ruidosa que otras, pero no menos enconada. Díaz ha maniobrado para consolidar su poder y establecerse como jefa de la oposición al Gobierno de PP y Cs sostenido por Vox . Pero poco a poco Pedro Sánchez y sus fieles en Andalucía, todavía escasos, van ganando posiciones.El último se produjo por la formación de las listas. La dirección federal cambió el resultado de las votaciones de la militancia, potestad que le dan los estatutos. "Tomo nota", dijo Díaz.Díaz y los suyos se han esforzado por recalcar que con su pérdida de poder en las autonómicas el PSOE andaluz pagó la novatada de Vox, de lo cual se beneficiaría el resto del partido. Deslizaban que, de algún modo, aquel resultado fue un acto sacrificial del que sacaría rédito todo el PSOE en las generales primero y después en las municipales y autonómicas. Allanaban así el terreno para encajar un resultado como el que en efecto se ha dado sin que pudiera traducirse como un triunfo de Sánchez sobre Díaz, que podría darle mayor munición para acelerar suRápida de reflejos, Díaz compareció este domingo tras conocerse los resultados:Lo que prometimos lo hemos prometido. Íbamos a alcanzar el millón y medio de votos en Andalucía y lo hemos superado. Hemos ganado en las 8 provincias, 24 diputados y los 24 senadores que podíamos alcanzar". La secretaria general del PSOE andaluz afirmó que los resultados suponenNo obstante, los resultados tienen otra posible lectura: Díaz pinchó en la movilización del electorado socialista, justo donde Sánchez ha triunfado. Los números: en las autonómicas votaron al PSOE 1.010.899 andaluces, un 27,94%; este domingo fueron 1.563.828, un 34,23%.Menos de cien días después de que PP y Cs formaran gobierno, con el primero en la presidencia y el segundo en la vicepresidencia, el partido naranja adelante en las urnas a la formación de la gaviota.El porcentaje con respecto al total del voto es menor, del 17,7% frente al 18,28% de diciembre, debido al boom del PSOE, pero eso no oculta la relevancia de la subida: 14No obstante, lo más significativo del resultado es que supone el adelantamiento al PP. Sólo lo ha logrado en tres comunidades autónomas: Aragón, Madrid y Andalucía . En la comunidad del sur, Ciudadanos consigue 808.865 votos, frente a 785.199 del PP.No se pueden extrapolar milimétricamente los resultados de unas generales a unas autonómicas. En las elecciones del 2 de diciembre el PP logró 750.778 votos, por 661.371 de Ciudadanos. Y sobre esa realidad se asienta el gobierno PP-Cs. Pero es indudable la, en una comunidad en la que, a pesar de su gobierno compartido, ambos partidos luchan por el liderazgo del campo conservador.Los resultados del PP en las generales en Andalucía son pobres.(4,58% de incremento), quedando así relegados al tercer puesto tras PSOE y Ciudadanos. Del 20,75% de las papeletas, el partido de Pablo Casado y Juanma Moreno pasa al 17,19%.Vox se hace fuerte en Andalucía. Si en las autonómicas obtuvo 396.607 votos (10,96%), ahora cosecha 611.220 (13,38%). Sólo en Madrid (13,86%), Castilla La Mancha (15,29%), y Murcia (18,64%) obtiene Vox porcentajes de voto superiores., un 54%, la segunda mayor subida tras la del PSOE. El partido ultraderechista se queda a sólo 173.979 del PP en Andalucía.Unidas Podemos sube claramente con respecto al 2 de diciembre, aunque no con la fuerza del PSOE. Adelante Andalucía obtuvo 585.949 papeletas (16,19%). Ahora cosecha 651.160 votos (14,25%). La subida es de 65.211 votos, un 11,1%.Entre la subida de Unidas Podemos y, sobre todo, la del PSOE,que perdió en diciembre. Entonces las fuerzas progresistas obtuvieron 1.596.848 votos, frente a 1.808.756 de los partidos conservadores. ¿Y ahora? La victoria cae del lado de la izquierda, aunque por los pelos: 2.214.988 frente 2.205.284.También gana la izquierda en número de escaños: Consigue 35 (24 del PSOE y 9 de Unidas Podemos), frente a 27 de la derecha (11 del PP, 11 de Ciudadanos y 6 de Vox).