Ángel Garrido renuncia a su acta de diputado del PP en la Asamblea de Madrid: "Hay que ser coherente con nuestras decisiones"

Publicada el 30/04/2019 a las 09:08 Actualizada el 30/04/2019 a las 09:23

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha renunciado este lunes a su, por decisión "personal" y una vez que se ha sumado a Ciudadanos Así lo ha indicado el propio Garrido en declaraciones a la Cadena Ser , recogidas por Europa Press, en la que ha recalcado que, formación con la que concurrió en 2015 a las elecciones autonómicas, y que trata de serDe hecho, el exmandatario regional ha dicho que era "razonable" dar ese paso una vez que el viernes pasó a ser parlamentario no adscrito y que ahora el PP puede hacer"No quiero que nadie pueda poner un pero a esa renuncia", ha apostillado.Por tanto, al acto institucional delen la Puerta del Sol no irá como diputado tras la renuncia y acudirá al evento, en su, "a celebrar la fiesta de los madrileños" y a escuchar el discurso del presidente (Pedro Rollán), que "seguro será institucional".Sobre su fichaje por Ciudadanos, Garrido ha comentado que él no se ha ido de su posición política, dado que, que es la formación naranja. "Yo no me he movido, quizás otros sí", ha lanzado el integrante de la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid.También ha apuntado que "en la vida puedes hacer lo cómodo o lo correcto" y que para serdebe estar "en el sitio correcto"."Para cualquier cambio llega un momento en el que uno no puede más", ha enfatizado Garrido para detallar que decidió que no podía continuar en el PP., ha agregado.