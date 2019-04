Equo se queda fuera de las elecciones europeas tras el cisma por la política de alianzas entre Compromís y Unidas Podemos

Publicada el 30/04/2019 a las 17:24 Actualizada el 30/04/2019 a las 17:25

Esta legislatura no puede pasar sin que se apruebe una ley de #cambioclimatico ambiciosa y transversal. Hay una mayoría clara que podría apoyarla, así que esta vez no debe haber excusas. #UnidasPodemos va estar ahí empujando a tope este objetivo. pic.twitter.com/i47mNJ7Nuw — Juan López de Uralde (@juralde) 30 de abril de 2019

Consulta "ilegal"

No aparecen en ninguna de las dos listas

Equo se ha quedadodel próximo 26 de mayo tras laque se ha abierto en el partido verde sobre con qué partidos debían ir coaligados para esta cita electoral, una crisis que provocó la dimisión de Carmen Molina, una de las dos coportavoces, informa Europa Press.Las dos coportavocías de Equo llevabanporque mientras que una facción, encabezada por Carmen Molina , quería ir, la otra, liderada por Loic Alejandro , pretendíacon la que concurrieron a las elecciones de 2014.Así las cosas, la coportavocía de Alejandro decidió organizar unapara que sus afiliados y simpatizantes se decantaran por, que apostaron mayoritariamente por, que les reservaba el tercer puesto, y rechazar la coalición con Podemos e Izquierda Unida, que les ofrecía el decimotercero.Sin embargo, la ahora coportavoz, Carmen Molina, denunció entonces esa consulta al comité de votaciones del partido por "ilegal" porque, según explicó, lo que perseguía con la misma erade coalición con esta formación valencianista. Además, recordó que en junio de 2018 ya se realizó una consulta a las bases en la que se aprobó un acuerdo marco con Unidas Podemos –apoyado por el 70%– con vistas a los distintos procesos electorales previstos para este año. Equo concurrió a las generales con Unidas Podemos yque encabezaba Juantxo López de Uralde Esta brecha interna entre los dos coportavoces(JEC)para las europeas: una con Compromís (Compromiso por Europa) y otra con Unidas Podemos. Sin embargo, el organismo arbitral les avisó la semana pasada de quede ellas porque no podían concurrir en dos listas diferentes, por lo que Compromiso por Europa como Unidas Podemoshasta que resolvieran su crisis interna. De hecho, sus nombres no aparecían ya en las candidaturas publicadas el pasado día 24 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).Sin embargo, en Equo aún estaban a tiempo de resolver la situación porque contaban con tres días para resolver el entuerto, que es el tiempo que se toma la Junta Electoral para examinar si las listas presentadas cumplían con todos los requisitos formales antes de proceder a su proclamación definitiva.Una semana antes de que la JEC les hiciera esta advertencia, la coportavoz. Con ella fuera de la Ejecutiva del partido, el otro coportavoz,, incorporando a su candidato, Florent Marcellesi, en el puesto 'número tres', como así se había acordado inicialmente.Sin embargo, y habida cuenta de que la representación legal de Equo estaba dividida entre las dos candidaturas,y en el BOE de este martes no aparece en ninguna lista. En el puesto tercero de 'Compromiso por Europa' aparece el candidato de Nueva Canarias, Faneque Javier Hernández Bautista, y en el decimotercero de Unidas Podemos figura como independiente Pablo Aldama Blanca, que es concejal de Colmenar Viejo (Madrid) y que se define como