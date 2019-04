Publicada el 30/04/2019 a las 10:47 Actualizada el 30/04/2019 a las 10:59

El presidente de la Antonio Garamendi , ha afirmado este martes que, aunque existe la "alternativa matemática" de que el PSOE sumara con Ciudadanos para formar Gobierno,. "Hasta ahora (el PSOE) lideraba el Gobierno con 84 diputados. ¿Por qué no hacerlo con 123?", ha apuntado el líder de la patronal.Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha subrayado que un Gobierno monocoloral país y ha añadido que, al final, lo que necesitan la economía y las empresas es precisamente estabilidad.El dirigente de la CEOE, que ha felicitado al PSOE por su victoria en las elecciones generales del domingo , ha señalado que "que tiene que haber en un país democrático como España,".Para Garamendi, en un contexto de desaceleración económica mundial como el actual, es el momento de que España "haga los deberes bien hechos" para que todo vaya bien y de recurrir al diálogo para afrontar esta situación.Preguntado por si PP y Ciudadanos deberían abstenerse para facilitar que Pedro Sánchez pudiera gobernar, Garamendi se ha preguntado por qué no, Además, ha recordado que hay precedentes, ya queEn todo caso, ha señalado que aún es pronto para saber lo que pasará porque España todavía tiene por delante unas elecciones autonómicas, municipales y europeas y los partidos políticos "no han hecho más que empezar". "Queda otro mes de campaña electoral y espero que este país lo aguante", ha bromeado.Sobre las elecciones europeas , Garamendi ha lamentado que no se le dé la importancia que realmente tienen, pues Europa tiene un proyecto que consolidar y todas las normas y retos de futuro vienen a través de ella.