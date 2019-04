Otegi exige a Sánchez un referéndum pactado a cambio del apoyo de Bildu y ERC

Publicada el 30/04/2019 a las 12:14 Actualizada el 30/04/2019 a las 12:15

Referéndum pactado

"Miedo 40 años después"

El coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi , ha afirmado este martes que el candidato del PSOE a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ambas formaciones mantendrán "la misma postura" en la sesión de investidura, y ha reclamado la plurinacionalidad del Estado y el ejercicio del derecho de autodeterminación "con un referéndum pactado".En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha reiterado que Sánchez tendrá que decidir", y, aunque ha asegurado que recibirá "enormes presiones del poder económico" para que pacte con Cs , ha considerado queAsí, se ha preguntado. En este sentido, ha indicado que EH Bildu trasladará al candidato socialista que "tiene unos problemas estructurales, que el régimen del 78 está en una situación grave, en crisis"."Si quiere contar con nosotros, tener nuestro apoyo o nuestra abstención, y seguramente la de los catalanes, porque tenemos 19 diputados junto a ERC y mantendremos la misma postura en la investidura, y eso significa responder en términos políticos a los conflictos políticos, responder a la cuestión de los presos y realizar políticas de izquierda en el ámbito social. Entonces hablaríamos, pero si quiere hacer otras cosas, estaríamos enfrente", ha asegurado.De esta manera, el dirigente de la izquierda independentista ha afirmado que, aunque ha admitido que "eso no es tan fácil, porque, si aceptas que somos una nación, no puedes negar el. En este sentido, ha dicho que Sánchez "tiene una oportunidad para hacer las cosas de otra manera", y ha apostado por darle esa oportunidad, "si es que la quiere, porque, si no la quiere, no vamos a poder hacer nada"."Euskal Herria y Cataluña tienen que plantear una partida de ajedrez al Estado, con, y todos juntos debemos decirle que tiene un problema y que a ese problema no se le hace frente con represión, sino dialogando y pactando. ¿Y qué es lo que se pacta? Se pacta un referéndum", ha destacado.Arnaldo Otegi ha insistido en que "los problemas políticos se solucionan en términos políticos", y que, aunque es algo que"En este Estado vivimos en unay tenemos derecho a materializar el ejercicio del derecho de autodeterminación. Ahí existe un cierto espació en común, que es el referéndum pactado.Esa es la pregunta que hacemos al PSOE", ha afirmado.En este sentido, ha lamentado que, porque descarta de antemano cualquier posibilidad de referéndum. "Eso es que yo pongo las condiciones y tú aceptas esas condiciones -ha criticado-. Nosotros decimos que en ese diálogo hay que hablar de todo. No le pedimos que se siente en la mesa y diga que es partidario de la autodeterminación, y él no puede pedir a nadie que diga que renuncia a la autodeterminación, porque no lo vamos a hacer. En mi opinión, hay una fórmula, y es el".Asimismo, el coordinador general de EH Bildu ha señalado que ha seguido "con preocupación" el hecho de que, durante la, ha visto "miedo en un montón de gente mayor en Euskal Herria, 40 años después, miedo pensando y preguntando por qué es lo que va a pasar".Además, se ha preguntado "hasta cuando vamos a estar los vascos con miedo, preguntándonos qué es lo que puede suceder en Madrid". "Y la única, porque, de otra manera, vamos a estar siempre así, porque ahora no ha pasado, pero pasará, si no es ahora, dentro de cinco años. La opción de la involución antidemocrática en el Estado está ahí", ha advertido.En este sentido, ha preguntado al PNV qué es lo que significa "más autogobierno". "¿Te doy un poco de autogobierno y te lo quitó después, cuando ganen Vox y el PP?. La cuestión es, o se modifica el modelo de relación, o lo que te dan hoy te lo quitan mañana. El PNV leva 40 años en ese juego y,, ha concluido.