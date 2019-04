Vox se quedó a las puertas de conseguir el último diputado en 14 provincias

Publicada el 30/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/04/2019 a las 22:07

El PSOE, a las puertas del último escaño en 11 provincias; Unidas Podemos, en 10

PP y Ciudadanos pelean el último escaño en siete provincias

No con la misma fuerza que le pronosticaban las encuestas, pero la extrema derecha de Vox consiguió entrar este domingo en el Congreso de los Diputados cony el 10,26% de los votos. Vox: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Principado de Asturias y Murcia. En esta última fue donde logró mayor apoyo al obtener un 18,64% de los votos y dos de los diez asientos en liza.Pero los de Abascal, además, fueron: Ávila, Cáceres, Guadalajara, Segovia, Castellón, Huelva, Málaga, Sevilla, Albacete, Cantabria, Ceuta, Cuenca, Jaén y Madrid. De esas provincias, el partido de extrema derecha consiguió representación en Sevilla (un diputado), Madrid (cinco asientos) y Málaga (un escaño).Que Vox haya peleado por el último escaño no significa que haya estado a punto de conseguirlo. Hay circunscripciones donde la pelea fue muy reñida, mientras que en otras se resolvió por una gran diferencia de papeletas. Entre las primeras destaca Huelva, donde Unidas Podemos le arrebató a Vox el último diputado por 330 votos. En otras 10, la extrema derecha hubiese necesitado entre 3.296 papeletas más (Guadalajara) y 6.969 (Segovia). Por último, hay tres provincias donde la diferencia fue muy amplia: Cáceres, donde Vox habría necesitado 16.483 votos más para quitarle un escaño a Cs; Sevilla (25.869 votos, para arrebatárselo al PP) y Madrid (38.376 sufragios, frente al PSOE).Después de Vox, el PSOE fue el partido que se quedó a las puertas de conseguir el último diputado en más circunscripciones, en concreto, en 11:Tarragona, Cádiz (donde lo consiguió En Comú Podem y Unidas Podemos); Santa Cruz de Tenerife (donde se lo llevó Coalición Canaria); Gipuzkoa (donde fue a parar a EH Bildu); Melilla y Salamanca (donde lo obtuvo el PP); Palencia, Teruel, València, Zamora (donde lo consiguió Ciudadanos), y Córdoba (donde se lo llevó Vox). La batalla más reñida fue en Palencia, donde con 444 papelestas más, los socialistas le habrían arrebatado un acta a Ciudadanos. Unidas Podemos , por su parte,en Huesca (donde lo peleó con Ciudadanos); Almería y Toledo (donde el último escaño lo ganó el PP); Burgos, La Rioja, León, Lugo y Pontevedra (donde lo consiguió el PSOE); Girona (donde lo ganó ERC), y Valladolid (donde lo obtuvo Vox). La batalla más reñida fue la de Girona, donde le habría quitado el último escaño a ERC con 939 votos más. De todas esas provincias, la formación moraTanto los de Casado como los de Rivera se quedaron a las puertas de obtener el último escañoLos conservadores, en concreto, pelearon por el último diputado con En Comú Podem en Barcelona; con EH Bildu en Álava; con el PSOE en Granada, Murcia y Asturias, y con Vox en Badajoz y Ciudad Real. En todas ellas, excepto en Álava, consiguieron representación. No obstante, no consiguieron ganar las elecciones en ninguna de esas circunscripciones., donde Javier Maroto quedó fuera del Congreso por 384 papeletas.Por su parte, la formación naranja se disputo el último escaño con el PP en Alicante, Las Palmas y Soria, y con el PSOE en Lleida, Illes Balears, Ourense y Zaragoza. La menor diferencia se produjo en Zaragoza, donde 77 votos impidieron a Ciudadanos ganar un acta en detrimento del PSOE.Elintentó conseguir el último escaño en A Coruña, aunque al final le faltaron 12.361 votos para quitárselo al PP; elen Bizkaia (donde se lo llevó Unidas Podemos por 7.134); y EH Bildu en Navarra (donde lo consiguió el PSOE por 408).