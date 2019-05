Vox amenaza al PP con no negociar los Presupuestos de Andalucía tras la "patada a la silla" de Casado

Publicada el 01/05/2019 a las 16:09 Actualizada el 01/05/2019 a las 16:10

Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos. No está bien y se corre el riego de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos. — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 1 de mayo de 2019

Ortega Smith: "Ya teníamos la veleta naranja, ahora la veleta cobardita y azul"

Susana Díaz: "Mucho está tardando para romper con ellos en Andalucía"

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara andaluza,, ha avisado este miércoles al PP de quetras la "patada a la silla" que, a su juicio, dio este martes el presidente del PP, Pablo Casado.Así se ha pronunciado Serrano en un comentario publicado en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, después de que Casado haya decidido cambiar su estrategia tras la derrota histórica del PP en las elecciones generales y"Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos", ha escrito el dirigente de andaluz de Vox, partido cuyo apoyo fue imprescindible para aupar a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, que previamente había cerrado un acuerdo de gobierno con Cs para conformar un Ejecutivo compartido de 47 escaños.En este marco, y al hilo del posicionamiento de Casado, Francisco Serrano ha considerado que la actitud del presidente del PP "y se corre el riesgo de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos" para negociar las cuentas autonómicas.El secretario general de Vox y diputado electo por Madrid,, considera que Casadoque "se ha convertido en una veleta" tras haberse referido a ellos como la "ultraderecha". "Ya teníamos la veleta naranja y ahora tenemos la veleta que, además de cobardita, es azul".A preguntas de los medios sobre esas declaraciones de Casado durante su visita a la romería de la Virgen del Valle de Toledo, acompañado por el diputado electo de Vox por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal; el candidato a la Alcaldía, Alberto Romero, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Daniel Arias; Ortega Smith ha opinado que el líder del PP. "Allá él, lo que están preocupados es de que cada vez más antiguos votantes del PP están encontrandoen las siglas de Vox y saben que el PP ya está cuesta abajo, solo le queda un poquito de tiempo para terminar como la UCD, desaparecido, o como la UPyD".Al respecto, ha recordado que Casado, en sus primarias, "se dedicó a copiar los mismos eslóganes, palabras, discursos y mensajes de Vox" y cuando ha estado en la campaña electoral de las generales se ha dedicado tambiéne incluso llegó a ofrecerles estar en el Gobierno "si tenía la oportunidad". "Ahora resulta que somos la extrema derecha, los fascistas, copiando el mismos discurso sectario y falso de la izquierda. Bueno, pues que diga lo que quiera", ha concluido el secretario general de Vox.La secretaria general del PSOE-A,, ha señalado que el "bandazo" de Casado "dice con claridad que este hombre, cosa que le hace poco creíble". "Si de verdad cree ya Casado que Vox es un partido de ultraderecha y extrema derecha mucho está tardando para romper con ellos en Andalucía", ha afirmado Díaz, que ha dicho que, de lo contrario, "cómo se va a creer la gente en España que digan que esto es un partido de ultraderecha cuando es el que tiene la sartén por el mango y quien sostiene al gobierno de Andalucía" de PP y Ciudadanos.Por otro lado, Díaz, que ha acudido al municipio malagueño de Alhaurín de la Torre para presentar la candidatura del PSOE en esta localidad, se ha mostrado "encantada" con los resultados del PSOE en las elecciones generales, destacando la subida de votos y el número de escaños en Congreso y Senado.De igual modo, cuestionada por una valoración electoral, ya que los resultados andaluces del 2 de diciembre y el 28 de abril son diferentes, Díaz ha dicho que si lo ocurrido en la región "ha servido para movilizar al conjunto de ciudadanos en toda España,, que la estamos sufriendo aquí en 100 días".En este punto, ha recordado que "nos echaron a los socialistas andaluces del gobierno en diciembre tres fuerzas, que ya Casado reconoce una que es de extrema derecha, sin haber ganado las elecciones en un pacto de perdedores cuando quien ganó fue el PSOE". "Afortunadamente todo el mundo vio lo que hicieron en Andalucía y eso permitió movilizarse y mucho a la izquierda en España, porque", ha asegurado.Asimismo, ha incidido en que el hecho de que "los ciudadanos le hayan hecho una moción de censura al gobierno andaluz en las urnas 100 días después de que tomara posesión, es que los andaluces". En este punto, ha recordado que "lo último" que ha pasado es el nombramiento del ex delegado del Gobierno de España en Cataluña Enric Millo como secretario de Acción Exterior del Ejecutivo andaluz., de todo lo que han ido perdiendo electoralmente y no vamos a permitirlo", ha dejado claro Díaz, que ha calificado el nombramiento de "bochornoso". Así, ha lamentado que "al final los intereses de Andalucía en Europa los vaya a defender un exdiputado del PP por Gerona, el ex delegado del Gobierno del PP de Mariano Rajoy que vivió los acontecimientos de las famosas urnas que nadie sabía dónde estaban y estaban donde estaban y, al final, fuimos portada en toda Europa"."Los andaluces no se merecen eso y los andaluces hablaron con claridad el domingo y después de esa moción de censura hecha en las urnas, nosotros tenemos más ganas más fuerza y más ilusión para cuanto antes volver al Gobierno andaluz, que es donde los ciudadanos nos dieron su voto, ganando las elecciones", ha concluido.