Aguirre achaca a Rajoy haber activado la división de la derecha y ve un "error" que Casado critique a Vox

Publicada el 02/05/2019 a las 11:32 Actualizada el 02/05/2019 a las 13:22

Casado y Garrido se esquivan

El mitin de Elche... siempre en boca de los críticos

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , regresó este jueves a la fiesta de latras dos años de ausencia. A todos los que fueron jefes del Gobierno regional se les cursa invitación y este año, decidió aprovecharla. Nada más llegar dejó claro que uno de sus papeles en esta fiesta era el de. La ‘lideresa’, como ella se definió a sí misma cuando estaba en la política activa, ve al expresidente del Gobierno comoDijo Aguirre a su llegada a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que “culpables” de la situación que vive el PP son todos lo que están en el partido. Pero otorgó una mayor responsabilidad a Rajoy, al que achacó haber activado esa división, “la desbandada” en abril de 2008, cuando en un mitin en Elche invitó a abandonar el PP a quien no estuviera cómodo: "Si alguien quiere irse al partido liberal o al conservador, que se vaya" , dijo el entonces líder del PP. Era una advertencia al aguirrismo, que en los días previos había atacado a Rajoy"Algunos recordarán que lo dijo por mí. Yo no me fui pero, sin embargo, otros le han hecho caso y se han ido. Ahora el reto es que estemos todos juntos porque si no esos más de 11 millones de ciudadanos españoles que no están de acuerdo ni con el socialismo ni con separatismo ni con el comunismo se van a quedar sin poder llegar al Gobierno", añadió obviando que Rajoy gobernó con mayoría absoluta.En la dirección del PP también llevan desde la noche electoral recordando que el mal resultado no puede achacarse sólo a Casado. Que viene de lejos. "Llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años, por lo tanto no es algo que sea imputable a estas últimas elecciones generales", destacó el líder del PP a su llegada al acto.A su juicio, de la debacle electoral, tiene la culpa la "triple C", en alusióa a la crisis económica, corrupción y la situación en Cataluña.La expresidenta fue ubicada, por el protocolo, en primera fila. A su lado estaba, también expresidente de la Comunidad de Madrid. La semana pasada, a cuatro días de las elecciones generales, anunció que se daba de baja del PP y pasaba a Ciudadanos. Primero pasó al grupo de diputados no adscritos. Pero hace dos días renunció definitivamente al escañó en laque había logrado en 2015 yendo en la lista del Partido Popular que lideraba Cristina Cifuentes. A ella la sustituyó cuando dimitió en el marco del escándalo del máster.A Garrido, el pretendido "giro al centro" de Pablo Casado, le parece que "llega tarde". El expresidente madrileño, que dejó el Gobierno regional cuando fue incluido en las listas del PP a las elecciones europeas, intercambió unas palabras con Aguirre. No ocurrió lo mismo con Casado. En la dirección nacional del PP no ocultan su enfado con Garrido. Señalan que fue "muy feo y muy desleal" propinar ese golpe al PP a cuatro días de unas elecciones marcadas por la fuerte división del espacio político de la derecha.Aguirre también. Y dio un tirón de orejas a Pablo Casado . No comparte la expresidenta de la Comunidad de Madrid que el martes pasado pasase al ataque a Vox, calificando al partido de “extrema derecha” y hablando de los “chiringuitos y mamandurrias” de los que Santiago Abascal se benefició tras dejar el PP vasco. Esos “chiringuitos” en los que le colocó la propia Aguirre en la Comunidad de Madrid. A su juicio, es “un error”., dijo. A su juicio, mensajes como ese son un obstáculo para que quienes se han ido a Vox se piensen volver al PP para las municipales y autonómicas."A mí a estas alturas de curso [...] Como decía Churchill: los políticos tenemos que tener la piel de elefante. No me duele nada pero lo considero un error porque muchos de los votantes nuestros habían optado por Vox y se lo estaban replanteando para las municipales y autonómicas", dijo.El mitin de Elche al que aludió Aguirre lleva desde 2008 formando parte del argumentario de los críticos con Mariano Rajoy. Destacados dirigentes que hoy forman parte del gabinete de Casado, han recurrido a este episodio en los últimos años para atacar a Rajoy. Es el caso del jefe de gabinete,y de su mano derecha,