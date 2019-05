La Agencia de Protección de Datos solicita 150.000 euros a un miembro de La Manada por difundir un vídeo de los abusos

Publicada el 02/05/2019 a las 17:15 Actualizada el 02/05/2019 a las 17:38

La Agencia de Protección de Datos ha redactado una resolución de expediente para imponer unacondenado a nueve años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016 en una sentencia que está recurrida al Tribunal Supremo, por incumplimiento de la Ley Orgánica de la Protección de Datosen los que se muestra los referidos abusos sexuales, ha informado Europa Press.Tal y como adelanta El Confidencial , la resolución señala que queda acreditado que los hechos "sobre los que versan las denuncias, y que constituyen el presupuesto fáctico de una" con respecto a la grabación realizada por el que fuera miembro del Ejército de Tierra en la noche de autos.Ante esta resolución, el abogado de Alfonso J.C., Agustín Martínez, ha indicado a Europa Press, que todo constituyey que en los próximos días presentará alegaciones y no descarta "tomar otras medidas legales".Para Martínez,grabado por Alfonso J.C. o cualquier otro miembro de La Manada toda vez que ha asegurado que estos vídeos "fueron borrados de manera inmediata" y que fueron recuperados "únicamente" por la Policía Foral de Navarra para la instrucción de la causa.Asimismo, el letrado ha señalado que es unque la Agencia de Protección de Datos base su resolución "en una sentencia" que "está siendo recurrida" y la cual "la ha conseguido a través de un periódico". "No ha tenido ni la deferencia de pedirla por los canales oficiales lo que supone una chapuza total", ha abundado.Con todo, Martínez ha censurado que iniciar un procedimiento "que trate sobreal Tribunal Supremo es un absoluto incumplimiento non bis in ídem —principio por el que un acusado no puede ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos—".