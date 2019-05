ERC estudia si se suma a la petición de PSC y Cs que pide la revocación de la Creu de Sant Jordi a Núria De Gispert

Publicada el 03/05/2019 a las 10:34 Actualizada el 03/05/2019 a las 11:18

He suprimit el twit que tan enrenou ha creat. Mai he volgut dir porcs a ningú. I em dol que molta gent ho hagi volgut veure aixi. La composició a què es fa referència no és meva. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 2 de mayo de 2019

Explicaciones en el Parlament

Actituds com la q recull la piulada q adjunto, malauradament recurrents, no s’adiuen a l’esperit dl guardó, sinó q el contravenen obertament. Per això, pel respecte q mereixen les persones q l’han rebut i x sentit institucional, us demano q reconsidereu atorgar-la a @nuriadgc pic.twitter.com/rSgRUrpFgX — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 2 de mayo de 2019

, que este jueves reclamaron al president de la Generalitat, Quim Torra, que. Según informa este viernes el diario La Vanguardia , los socialistas presentaron una propuesta donde inciden en que se le retire el reconocimiento a De Gispert "por sus reiterados comentarios públicos, vejatorios y excluyentes contra determinados diputados del Parlament". En el documento, recogido por Europa Press, el PSC subraya que ese tipo de comentarios de De Gispert, no solo después de la reprobación de la Cámara catalana, sino incluso después del acuerdo por el que se le otorga la Creu de Sant Jordi.El detonante de la reprobación fue un tuit que la expresidenta de la Cámara catalana publicó este jueves, un mensaje en el que comparaba el traslado de varios dirigentes de PP y Cs —como Juan Carlos Girauta o Inés Arrimadas— con: "Girauta en Toledo. Arrimadas en Madrid. Millo en Andalucía. Dolors Montserrat en la UE. Catalunya ­aumenta sus exportaciones. Según el observatorio porcino, ­Catalunya mantiene la tendencia a aumentar las exportaciones". Un rato después De Gispert eliminó la publicación y afirmó que no quiso llamar cerdo a nadie.El diputado de Cs en el Parlamentsolicitó este jueves a Torra que acuda al Parlament a explicar su decisión así como que la revoque inmediatamente. En rueda de prensa en la cámara,porque, a su juicio, es vergonzoso que pretenda entregar esta distinción "a una persona que ha demostrado ser supremacista, xenófoba y que realiza comentarios impropios de alguien que ha ocupado una alta representación en Cataluña".Por su parte, el secretario general de Units per Avançar,, pidió este jueves aque reconsidere su decisión. En un apunte en su cuenta de Twitter, Espadaler, que compartió partido con De Gispert —— ha recordado que la distinción se otorga a los que han destacado "por los servicios prestados a Cataluña en su labor de defensa de su identidad y de restauración de su personalidad o más generalmente en el plano cívico y cultural".