Más de 30.500 mujeres cuentan con protección policial por sufrir violencia de género

Publicada el 03/05/2019 a las 17:53 Actualizada el 03/05/2019 a las 17:54

La mayoría tienen entre 31 y 45 años

Llamadas 016 y ATENPRO

Un totalvíctimas de violencia de género cuentan con algún tipo de protección policial, lo que supone eldel total de 57.707 casos relacionados con este tipo de violencia que, según los datos del Ministerio del Interior a fecha 31 de marzo, recogidos por Europa Press.El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) monitoriza en la actualidad 540.248 casos, aunque la mayoría (475.761), es decir, que temporalmente no precisan de atención policial, si bien pueden reactivarse en cualquier momento.De los 57.707 que sí están bajo control policial actualmente, 5.365 cuentan con un nivel de riesgo medio; 367 tienen riesgo alto; y 19 riesgo extremo; mientras que hay otros 24.755 con peligro bajo y 27.201 bajo riesgo no apreciado. Este último nivel implica medidas de seguimiento y solamente se aplican medidas policiales de protección si es preciso, mientras que para el resto de los niveles (bajo, medio, alto o extremo) las medidas policiales de protección vanEste sistema de seguimiento policial solo se activa cuando el caso llega a ser denunciado ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así pues, el último episodio de violencia de género, que se corresponde con el apuñalamiento de una mujer de 46 años por parte de su expareja en plena calle en Salamanca,ya que no constan ni denuncias por malos tratos ni órdenes de alejamiento.La mayor parte de estos casos activos están relacionados con víctimas españolas con edades comprendidasrango de edad que registra 17.336 casos y cinco de ellos con riesgo extremo. Le siguen las víctimas nacidas en España con edades entre los, la franja en la que se contabilizan más 11.797 casos bajo control policial, de los que hay con peligro extremo.Asimismo, 716 casos de violencia de género bajo control policial son de víctimas menores de edad –de 14 a 17 años de edad–; 10.453 son mujeres entre 46 y 64 años, un rango de edad en el que hay registrados tres casos en riesgo extremo; y 1.163 tienen 65 años o más.Esta misma tendencia se repite en los casos en seguimiento relacionados con víctimas nacidas en otros países: del total de los 16.242 casos en, la mayoría (8.084) tienen entre 30 y 45 años, seguido de 4.694 que tienen entre 18 y 30. En 94 de los casos las mujeres son menores con edades entre los 14 y 17 años; en 3.271 tienen de 46 hasta los 64 años; y en 99 tienen 65 años o más.Asimismo, elde las 30.506 mujeres con protección policial por sufrir este tipo de violencia también se encuentra entre las mujeres con edades comprendidas entre losde edad, de acuerdo a estas cifras de Interior, recientemente publicadas en el Boletín Estadístico Mensual del mes de marzo de 2019 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.Dentro del Sistema VioGén, una mujer víctima de violencia de género que ha denunciado su situación puede estar contabilizada en varios de los casos registrados si es víctima de violencia de género con más de un agresor. Por ello, el número de casos puede ser más elevado que el número de víctimas en total.Hace algo más de un mes y medio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado empezaron a aplicar el nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género. Ésta es la quinta vez que se actualizan estos formularios que se realizan de manera obligatoria desde el año 2007.Se pretende "mejorar la predicción de", así como "identificar y alertar" a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal de los casos que tienen un riesgo "de especial relevancia" que son "susceptibles de evolucionar en violencia más grave", como el asesinato de la mujer; y también de los casos en los que haya menores a cargo de la víctima que estén en situación de vulnerabilidad.Desde la puesta en marcha dely asesoramiento jurídico en materia de violencia de género en septiembre de 2007 y hasta el 31 de marzo de 2019, se han recibido 814.750 llamadas pertinentes. En concreto, en 2019 se han producido 15.873.Por otro lado, el número de altas en el Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO) desde 2005 y hasta el 31 de marzo de 2019 ha sido de 95.528. A fecha 31 de marzo de 2019, el número de usuarias activas es de 13.570, es decir, 29 más que en febrero. También, alcanzando uno de los valores más altos de toda la serie.Respecto al número de instalaciones de dispositivos del Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, desde el año 2009 y hasta el 31 de marzo de 2019 ha sido de 6.407. Concretamente, fecha 31 de marzo de 2019, eles de 1.209, lo que representa unrespecto a marzo de 2018, y se convierte en el valor más elevado de toda la serie.Enhan sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, lo que supone ocho más que las asesinadas en el mismo periodo del años pasado, de acuerdo a los datos oficiales actualizados a fecha 25 de abril. Desde el año 2003 en que se realizan estadísticas, son 993 las mujeres víctimas mortales por este tipo de violencia.