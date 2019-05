El Supremo resolverá el recurso sobre la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas

Publicada el 04/05/2019 a las 14:01 Actualizada el 04/05/2019 a las 14:24

"No nos apartarán de la política"

president @KRLS: "L'intent de la Junta Electoral de privar-nos del dret a presentar-nos i dels votants de poder-nos escollir va en contra de principis fonamentals de la Unió Europea. Està en joc la democràcia i tenim el deure d'actuar"#JuntsxEuropa pic.twitter.com/2bLtqVXi3q — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) 4 de mayo de 2019

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha decididoel recurso presentado por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas el próximo 26 de mayo según informa Europa Press.Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los tres juzgados entienden que el Tribunal Supremo debe pronunciarse, ya que el recurso plantea cuestiones que afectan "tanto a la inelegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas". En su opinión, estos asuntos "se encuentran tan íque debe ser el Tribunal Supremo quien establezca el criterio jurídico que lo resuelva".Por tanto, y", los tres tribunales de lo contencioso-administrativo han decidido elevar las actuaciones a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo al estar conociendo del mismo recurso.La Fiscalía de Madrid se ha mostrado este viernes a favor de que se estime el recurso de Junts al considerar que la decisión de la JEC ", en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo" de Puigdemont, Comín y Ponsatí.A lo largo de nueve folios, el fiscal se apoya en el voto particular discrepante que acompañaba la resolución del organismo supervisor, emitido por cuatro miembros, en el que se consideraba que la JEC debía haber apostado por una interpretación más favorable del ordenamiento jurídico primando el derecho a la participación política.Según la resolución de la JEC, adoptada el pasado 29 de abril, los tres políticos catalanesporque no figuran adecuadamente en el censo electoral. Explica el acuerdo que Puigdemont y sus consejeros aparecen como residentes en España pese a que "es notorio" que no están en esos municipios, sino que "desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia".Si bien, la Fiscalía recuerda que la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 7.2, permite medios de prueba alternativos al censo de electores como que el interesado reúna "todas lpara ello".En este sentido, para el fiscal, el "ello" al que se hace referencia se explica en el artículo 31.1 de la misma norma que precisa que "ely no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio".En una rueda de prensa en Bruselas anterior a que se conociese la decisión de trasladar el recurso al Supremo, el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que su objetivo sigue siendo poder concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo como cabeza de lista de JxCAT y obtener escaño, por lo que seguirá haciendo campaña independientemente de cuál sea la decisión final sobre su recurso a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluirle. ", ni nos apartarán de la política", ha declarado."Mey espero el compromiso con el respeto a las decisiones de los ciudadanos y al Estado de derecho, estoy convencido de que el Estado español no cruzará esa línea roja", ha añadido después. Puigdemont ha criticado con firmeza la actuación de la JEC porque cree que ha sido una decisión para "", que "impactará" en el devenir de las elecciones europeas y tendrá un coste para su estrategia de campaña.También ha dejado claro que agotarán todas las vías judiciales para superar el veto, incluido intentar recurrir a los tribunales europeos si los españoles no les da la razón. "", ha dicho Puigdemont, tras considerar que el hecho de que el Ministerio Fiscal dijera el viernes que puede ser candidato a las europeas demuestra que este órgano "no ha podido resistir la vergüenza" de lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales.Puigdemont ha comparecido ante los medios en Bruselasy cuya inclusión en la lista a las europeas también fue invalidada por la JEC, Toni Comín y Clara Ponsatí. También estaban junto a ellos los tres candidatos que reemplazaron a Puigdemont, Comín y Ponsatí en los primeros puestos de la lista europea de JxCAT a la espera de que se resuelvan los recursos: el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y Beatriz Talegón.Boye, que además de número uno "de facto" por JxCAT ejerce la defensa del líder independentista, ha considerado que el hecho de que el juzgado de Madrid eleve el caso al Supremo es prueba de que el sistema judicial español esy ha defendido que el plazo que fija la ley para que se pronuncie la Justicia sobre la candidatura expira esta tarde a las 20:00 horas.