La Junta Electoral reconoce a IU Madrid en Pie como "grupo político significativo" para la cobertura informativa

Publicada el 04/05/2019 a las 12:58 Actualizada el 04/05/2019 a las 13:30

La Junta Electoral Provincial deha reconocido a la candidatura Izquierda Unida Madrid en Pie Municipalista como "grupo político significativo" por los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado domingo por la coalición Unidas Podemos, en la que se integra IU, según informa Europa Press. Así consta en un acuerdo firmado el 3 de mayo donde se recuerda que, según lo establecido en la Ley Electoral, los planes de cobertura informativa de los medios de comunicación en periodo electoral deberán incluir las candidaturas de aquellas fuerzas políticas que posean lasignificativo.Igualmente, el documento recuerda que "se reconocerá la condición de grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al".En particular, para las coaliciones electorales, la Ley Electoral establece que estas solo podrán tener la consideración de grupo político significativo cuando alguno de los partidos políticos que la componen cumpla por sí solo lo anterior. Por ello, la Junta Electoral "tomando en consideración el resultado provisional del escrutinio de las Elecciones Generales 2019, a las que concurrió la formación política Izquierda Unida formando parte de la coalición Unidas Podemos, la cual en la ciudad de Madrid ha obtenidos, lo que representa el 16,61% de los emitidos", ha acordado reconocer a Izquierda Unidad Madrid en Pie Municipalista la condición de grupo político significativo para las elecciones municipales del 26 de mayo.Esta decisión de la Junta Electoral se basa también en la consideración de que en la consecución de dicho resultado en los comicios del 28 de abril la formación que ha formulado la consulta "ha tenido una contribución relevante".Por su parte, el candidato de IU Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, ha manifestado que han recibido "con mucha satisfacción" la decisión de la Junta Electoral, al tiempo que ha reclamado "debates plurales en los que también la actual alcaldesa de Madrid tenga cabida".Sánchez Mato ha subrayado que "Madrid en Pie es una coalición que cuenta con un peso específico en la ciudad de Madrid y así debe quedar reflejado en la cobertura de la campaña electoral y en los espacios públicos". "Creemos que las vecinas y vecinos de Madrid tienennecesaria para decidir su voto. Queremos que los medios de comunicación públicos puedan hacer su trabajo de acuerdo a esa realidad", ha agregado. En este sentido, se ha ofrecido a debatir con la alcaldesa "en cualquier formato y espacio que se preste a ello".