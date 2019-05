Publicada el 05/05/2019 a las 17:49 Actualizada el 05/05/2019 a las 18:15

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (PSOE), ha explicado este domingo que si bien los grandes pactos de Estado que "nos han permitido" han sido el resultado de que las grandes formaciones políticas se ponían de acuerdo, ahora propone un "gran acuerdo" pero entre administraciones al objeto de que vayan "todas a una" poniendo a los ciudadanos "en el", para lo que espera que en las elecciones municipales del 26M el PSOE siga recabando el apoyó que cosechó en las generales del pasado domingo, según informa Europa Press.Durante su intervención en el acto de(Sevilla), Rosario Andújar, aspira a la reelección el 26M , Montero ha incidido en que "es fundamental que ayuntamientos, comunidades autónomas, el Gobierno y las autoridades europeas vayamos todos a una, coordinemos los esfuerzos y no estemos enfrascados en peleas y confrontación, sino en intentar colaborar y poner al ciudadanos en el centro del sistema", todo para "seguir estableciendo los grandes pactos de Estado que nos han permitido seguir avanzando como país".Por eso, cree que "" que tras la victoria socialista de este pasado domingo, en las municipales, "sigamos completando un proceso de renovación de nuestras instituciones desde la transparencia, la rendición de cuentas y el saneamiento de las finanzas públicas".Igualmente, además de incidir en la necesidad de"arrebatadas durante la crisis por parte del PP", Montero ha señalado que para que este proyecto siga creciendo "necesitamos apostar por el PSOE ". "Ya el domingo la gente depositó el voto en las urnas pero no nos conformamos en las municipales porque se fidelice el voto, los que votaron que sigan votando al PSOE pero queremos un empujón, una confianza adicional, tener unos plenos suficiente fuertes y robustos que permitan el desarrollo del programa socialista", ha abundado.Entretanto, la ministra en funciones ha puesto en valor que el pasado domingo, en las generales, "la gente entendió que nosy los ciudadanos decidieron que este país tenía que seguir avanzando en materia de reversión de recortes, de recuperación de derechos, de conquistas de nuevas libertades o de mejora de los servicios públicos". "Apostaron por seguir construyendo un proyecto colectivo de país tolerante, incluyente, donde todos cabemos y con millones de familias distintas", ha agregado.En este punto, Montero ha hecho especial hincapié en que en Andalucía "" que en otras partes del país de que "si el PSOE no conseguía en los pueblos y ciudades mayorías absolutas, la alternativa era la suma de las tres derechas que ahora gobiernan en Andalucía" y, ha asegurado, "los andaluces no íbamos a permitir que se repitiera esa historia".Y es que, como ha proseguido, el 28A "se elegían dos modelos de país, uno donde lao la igualdad serán los grandes motores que nos van a permitir seguir caminando, o el otro modelo, un país en blanco y negro, de grises, donde hay permanentemente una nostalgia respecto a lo que había hace 40 años". "El domingo los ciudadanos dijeron sí a seguir conquistando nuevas libertades, a tener unosentre todos los ciudadanos", ha añadido Montero, que ha afirmado que "si los ciudadanos no se han equivocado el 28A, más en las municipales", de modo que en la próxima cita con las urnas "nadie se puede sustraer de votar al PSOE porque representa la cara visible de un proyecto que construimos entre todos".Por eso, de cara al 26M, Montero ha llamado a cada militante y a simpatizante del PSOE a movilizarse, "a ser agentes activos, porque ese es el granito de arena que aportamos a nuestro pueblo, tenemos multiplicar ese esfuerzo para que el pueblo siga avanzando" y en las municipales, ha remachado, "llenaremos las urnas de votos rojos, socialistas y por el progreso".