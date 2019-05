Carmena critica el "frentismo" de las derechas, Vox y PP se abren a un pacto a la andaluza y Cs no define su posición

Publicada el 06/05/2019 a las 17:08 Actualizada el 06/05/2019 a las 17:45

Martínez Almeida y Ortega Smith vetan pactar con "la izquierda radical y sectaria"

La alcaldesa de Madrid y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena , ha criticado el, partidos que esta tarde compartirán un debate conjunto, mientras que Madrid En Pie Municipalista aboga porpero siempre que "no sea para hacer políticas de la derecha", y el PSOE apuesta por elpara que la capital resista el "fantasma que recorre Europa", informa Europa Press.Frente a esta posición, Vox está dispuesto a reeditar un pacto a la andaluza con PP y Cs para acabar con la etapa de la "izquierda sectaria" e "inútil" en la gestión mientras que PP también ha insistido en que llegará a alianzas para. No obstante, Ciudadanos ha indicado que pondrápara alianzas y que los partidos que quieran apoyarlo "van a ser bienvenidos".En el debate municipal organizado por el Grupo Prisa para El País y la Cadena Ser, Carmena ha recordado que durante estos cuatro años se han conseguidopero llegados a este momento, en plenas elecciones, "es muy propio hacer frentismo". "Creo que esta tarde se reúne la señora (Begoña) Villacís con (José Luis Martínez) Almeida y alguien de Vox para combatir el Frente Popular . Me preocupa el frentismo porque es", ha opinado.La candidata de Más Madrid ha avanzado que en la plataforma estarán siempre con un gobierno de progreso,. De este modo se ha referido a IU Madrid en Pie Municipalista, cuyo número uno, Carlos Sánchez Mato , ha abogado por acuerdos con la izquierda pero siempre que "no sea para hacer políticas de la derecha". Con quien tiene claro que jamás pactarían son "con los que hacen de la corrupción una forma de vida o con quien no acepta la igualdad real de mujeres y hombres".El candidato socialista al Consistorio, Pepu Hernández, ha recalcado que en estos comicios, como ocurrió en las elecciones generales,y que Madrid debe resistir el "fantasma que asola Europa", en referencia al. Por tanto, ha enfatizado que quiere una ciudad "abierta", a la "vanguardia" de las políticas progresistas y que defienda la libertad. Preguntado sobre si en su política de alianzas entra Ciudadanos, Hernández ha dicho que no es una cuestión que depende de ellos porqueen materia de alianzas.La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís , ha recalcado que en materia de pactosy que si los votantes les dan opción de liderar el Gobierno local, van a poner su programa como condición, por lo que los partidos que quieran apoyarles serán "bienvenidos".Más rotundo se ha mostrado su homólogo en el PP,, quien ha insistido en que no va a pactar con " quienes apoyan a los ilegales , incendian Lavapiés", generan "inseguridad" y pretendan "reescribir el pasado" . Por ello, tiene claro que pactaráPor su parte, el candidato de Vox a la Alcaldía,, ha aseverado que su pacto es "con cada uno de los madrileños,terroríficos" para recalcar, en materia de alianzas políticas, que lo que no va a hacer es llegar acuerdos con la "extrema izquierda sectaria". Ha aseverado que, estarán "encantados" de lograr un pacto similar al que se dio en la Junta de Andalucía, aunque ha augurado que les tocará a estas formaciones apoyarle para llegar a la Alcaldía, una afirmación que su homólogo en el PP ha tildado con ironía de un "tanto optimista". Ortega Smith ha enfatizado quey que Vox ha demostrado durante el debate entre candidatos que viene con las "cosas claras" y que viene a combatir las políticas de izquierda en contraposición a otras formaciones políticas de derecha, que solo les "ríen las gracias".