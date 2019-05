Casado pide a Rivera que aclare su política de pactos para el 26M

Publicada el 06/05/2019 a las 09:20 Actualizada el 06/05/2019 a las 10:07

Reunión con Sánchez en la Moncloa

Estrategia conjunta para hacer frente al independentismo

El presidente del Partido Popular arrancó este lunes la semana en la que arranca la campaña para las municipales, autonómicas y europeas presentando en un desayuno informativo acandidata a la Comunidad de Madrid . En un encuentro al que también acudió el cabeza de lista de Ciudadanos,, Pablo Casado reclamó a la formación naranja que aclare cuál va a ser su política de pactos para el 26M., subrayó al tiempo que aseguraba que la intención del PP es que los españoles lleguen a las urnas conociendo la política de pactos de cada formación.Durante la campaña de las elecciones generales y semanas antes, Rivera dejó claro que nunca pactaría con elde Pedro Sánchez tras los comicios. Ahora, Casado pretende que en Ciudadanos, partido con el que compite seriamente por el liderazgo de la derecha,En principio, Rivera no ha extendido esa máxima de no pactar con el PSOE a sus candidatos al 26M.En el mismo foro, la candidata del PP a la, invitó a Aguado a aclarar si permitiría gobernar a su partido si la lista que encabeza obtiene un solo escaño más que Ciudadanos.Una vez más, Casado admitió que los resultados de su partido en las generales fueron. Pero mantuvo que ya no cabe "ni luto ni la resignación".El PP afronta el 26M con "ansia de victoria y la satisfacción de saber que siempre" que el PP ha tenido un buen resultadoEn clave madrileña, los conservadores pretenden que el futuro Gobierno de la región. Casado señaló que esto ya ocurrió en 2008.El jefe de los conservadores presentó a Díaz Ayuso en este desayuno informativo organizado por Fórum Europa horas antes de acudir a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez.Fuentes de la dirección nacional del partido informan de que Casado acudirá a la cita dispuesto a escuchar al presidente del Gobierno y a trasladarle propuestas económicas, "como lapara incentivar la economía española tras los datos e indicadores que avalan el estancamiento económico de España".En esa entrevista, señalan las mismas fuentes, Casado también le propondrá la adopción de medidas urgentes para "garantizar la convivencia en Cataluña, la cohesión territorial y la aplicación de la ley para aquellasAsimismo, piensa plantearle si tiene intención de continuar gobernando mediantey le invitará a trazar con el Partido Popular "una estrategia para evitar que los independentistas sigan avanzando en su objetivo de ruptura constitucional".Asimismo, el presidente del PP le pedirá "explicaciones" sobre las consecuencias delenviado la semana pasada a Bruselas."El presidente del PP, partido líder de la oposición, le adelantará al jefe del gobierno que ejercerá unadurante la legislatura", mantienen desde Génova.