Estos son los regalos que recibe Felipe VI: un estuche de billar de Trump, joyas de Bin Salmán... y una foto enmarcada enviada por Rivera

Publicada el 06/05/2019 a las 19:26 Actualizada el 06/05/2019 a las 19:27

Rivera obsequió también al rey con una fotografía enmarcada

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, regaló joyas a toda la familia real cuando viajó a España en abril de 2018, si bien todas ellas han sido entregadas a Patrimonio Nacional, tal como establece el régimen de la Casa del rey, informa Europa Press.Según la información que ha publicado este lunes el Palacio de la Zarzuela, el Rey Felipe VI recibió en 2018 un total de, tan variados como una litografía de Joan Miró, regalo del nieto del artista, libros conmemorativos, medallas, maquetas, equipaciones deportivas o un zurrón de pastor. El Rey fue, así, elque recibió la familia Real. La Reina recibió 79, y otros 79 estuvieron destinados a los reyes de manera conjunta. Además, un total de 12 fueron para la Reina y sus hijas, tres para la Princesa de Asturias y 34 para la Princesa y a su hermana, la Infanta Sofía. Los reyesrecibieron cuatro obsequios cada uno. Todos han tenido comoEn la relación figuran las joyas que Bin Salman regaló a la familia real cuando viajó a España en abril de 2018 –meses antes del escándalo por el asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi –. Para el Rey y para su padre, sendos conjuntos de gemelos, reloj, anillo y pluma estilográfica, más un rosario musulmán en el caso del jefe de Estado. Para la Reina Letizia, Doña Sofía y para las hijas de los reyes, cuatro conjuntos de collar –gargantilla en el caso de la madre del Rey–, pulsera, pendientes y anillo, más relojes en el caso de las niñas.En el listado también se detallan los regalos que recibieron los reyes. Junto a mapas y libros históricos, y un sombrero típico tejano, aparece un estuche de billar dedicado, obsequio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien los reyes visitaron en la Casa Blanca . El regalo de la primera dama estadounidense, Melania Trump, a la Reina Letizia, fuecon bandeja.Entre los regalos institucionales que figuran en el documento publicado por el portal de transparencia de la casa real aparece el de, presidente de Ciudadanos, quien obsequió al rey Felipe VI con una fotografía enmarcada con motivo de su cumpleaños.La litografía de Miró "Défile de Mannequins au Pôle Nord" fue un obsequio al Rey de parte del nieto del artista, Joan Punyet Miró, con motivo del 50 cumpleaños del jefe del Estado. Entre los regalos de cumpleaños figuran también un cuadro, y Alberto Núñez Feijóo . Las Cortes le regalaron una edición facsímil del 'Manuscrito de Per Abbat' del Poema de Mío Cid y el libro Poema de Mío Cid.Joan Punyet Miró también envió a los reyescon motivo de su visita en octubre a la exposición retrospectiva "Miró, la couleur de mes rêves' junto con el presidente francés, Emmanuel Macron y su esposa. Estos les regalaron a los reyes un astrolabio planisférico. Entre los regalos hay multitud de libros conmemorativos, grabados y piezas de artesanía, equipaciones deportivas y, para las hijas de los reyes, también algunos juegos.La Princesa de Asturias, que en 2018 celebró su 13 cumpleaños leyendo un párrafo de la Constitución en el Instituto Cervantes, recibió como regalo de cumpleaños del Instituto dos libros del El Quijote . La oceanógrafa Sylvia Earle, premio Princesa de Asturias de la Concordia, le regaló su libro Blue Hope. En el viaje de los reyes a Estados Unidos, el Ayuntamiento de San Antonio les regaló para sus hijas los populares Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, entre otros libros.Regalos personales solo cuandoEGALOS PERSONALES, SOLO DE CORTESÍALa casa real publica cada año los regalos institucionales que reciben los miembros de la familia real. De acuerdo con, solo pueden recibir regalos personales cuando no superen los usos sociales o de cortesía. A los regalos que excedan esos usos, o bien se les da un tratamiento institucional y pasan a Patrimonio Nacional, o bien se ceden a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general o a una administración o entidad pública dedicada a fines acordes.En este caso, han informado fuentes de casa real, todos. En el listado constan multitud de regalos que no tienen gran valor económico, pero tienen carácter institucional, y como tal son entregados a Patrimonio, por haber sido ofrecidos por autoridades públicas, mandatarios extranjeros u organizadores de actos oficiales.