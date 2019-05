Un preso que había acabado su condena se intenta suicidar para que lo dejen volver a entrar en la cárcel

Publicada el 06/05/2019 a las 09:55 Actualizada el 06/05/2019 a las 10:28

Un hombre de 56 años de edad que, recientemente ha terminado de cumplir una condena decometido en la provincia de Cádiz, se ha autolesionado en el cuello con una cuchilla este pasado sábado a las puertas de la prisión de Huelva con elya que alegaba no tener donde ir si bien desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) han señalado que esta persona ha rechazado las oportunidades de reinsertarse.Según ha indicado una portavoz de Acaip, cuando fue puesto en libertad pidió que no lo dejaran salir y tras marcharse en taxi,al centro penitenciario. Ante la negativa de los funcionarios del centro, esta personay ante el abundante sangrado fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense donde continúa ingresado.De igual modo, desde Acaip han apuntado que este hombre posee, tras salir de prisión, unosparticular y se le ofreció un piso de alquiler y una habitación de albergue las cuales fueron rechazadas. Además, ha indicado que el mismo día del incidente, tenía una cita con una trabajadora social de cara a la búsqueda de un trabajo.Asimismo, desde el organismo sindical han indicado que al exreo, por causa de enfermedad, en 2017 y fue acogido por una ONG, si bien volvió a prisión ya que "poco después" de su puesta en libertad quebrantó el beneficio penitenciarioPor todo ello, Acaip, que ha lamentado estos hechos, ha asegurado quey que si bien el autolesionado no podía contar con el acogimiento de la familia, "si que se había trabajado y se le habían dado facilidades para su reinserción".