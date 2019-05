El alcalde de Zamora, de IU, tiende la mano a Cs para mantener la Alcaldía si la izquierda no suma

Publicada el 07/05/2019 a las 13:14 Actualizada el 07/05/2019 a las 14:03

El alcalde de Zamora, de Izquierda Unida,, tenderá la mano a Ciudadanospara mantener el Ayuntamiento de la capital. La formación naranja en la capital zamorana, a juicio del regidor, "y no tiene nada que ver cono lo que pueda ser Ciudadanos a nivel nacional".Guarido ha realizado esta afirmación durante el balance de los cuatro años de mandato del bipartito Izquierda Unida-Partido Socialista que ha presentado este martes. En este marco, el alcalde ha querido dejar clara su postura de cara a posibles pactos postelectorales. "Nosotrosy creemos que Ciudadanos, en Zamora, está en ese punto", ha indicado. "Lo natural es que en este bloque estemos Izquierda Unida, el Partido Socialista, Podemos, si es que consigue sacar algún concejal, y Ciudadanos. Dudo mucho que, si Ciudadanos es llave, le entregue la Alcaldía a la derecha y la extrema derecha. No están en ese punto en Zamora. Y recalco lo de Zamora", ha afirmado.Respecto a los cuatro años de gobierno municipal, Francisco Guarido ha defendido. A juicio del alcalde, el Ayuntamiento de Zamora en 2015 estaba "comprometido por la herencia recibida" y tenía que hacer frente "a una deuda de 14 millones y a indemnizaciones judiciales por más de 35 millones", ha expresado. A día de hoy, ha asegurado, "no solo no hay deuda, sino que existe superávit, los asuntos judiciales están solucionados y se ha invertido más que en los últimos seis años". Guarido ha afirmado que "se ha hecho más con menos dinero".