Mantienen en libertad al exprofesor de Maristas condenado a 21 años de cárcel por abusar sexualmente de menores

Publicada el 07/05/2019 a las 10:18 Actualizada el 07/05/2019 a las 10:43

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha mantenido en libertad provisional al exprofesor de Maristasdespués de condenarle a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos entre 2006 y 2009 , a la espera de que la sentencia sea firme y pueda ejecutarse.Este lunes se celebró en la Sección la comparecencia de medidas cautelares a petición de la Fiscalía, las acusaciones particulares y el, en la que todas las acusaciones solicitaron el ingreso en prisión inmediato de Benítez por el riesgo de fuga ante la elevada pena a la que ha sido condenado, al considerar que además no tiene arraigo, mientras que la defensa alegó que siempre había cumplido con las cautelares impuestas.La sentencia contra el exdocente no es firme ya que su abogado ha anunciado que(TSJC) y además cabe recurso en el Tribunal Supremo, por lo que las acusaciones piden que ingrese en la cárcel de forma preventiva para que no pueda eludir la acción de la justicia.