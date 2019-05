Hasta 216 diputados cobrarán indemnización por la disolución de las Cortes y sólo cinco renuncian

Publicada el 08/05/2019 a las 13:18 Actualizada el 08/05/2019 a las 13:46

Indemnización por cese

Un total de 221 diputados van a cobrar la denominada, una paga única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo por la disolución de las Cortes, previa solicitud expresa de la misma. Se trata del 97,73% de los 221 exdiputados que podían pedirlo, ya queTras la disolución del Congreso solo continúan siendo diputados y cobrando como tales los 129 miembros titulares y suplentes de la, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas. Los 221 restantes, fueran o no candidatos a las elecciones generales, podían reclamar esta indemnización que corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que median entre la disolución del Congreso —que tuvo lugar el 5 de marzo— y la jornada de reflexión de los comicios del 28 de abril.Los exdiputados que han pedido la indemnizaciónque venían percibiendo —2.972,94 euros— más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone casi dos meses de salario. Eso sí, la indemnización es. Por ello, nueve de los 216 beneficiarios sólo van a percibir parte de la compensación porque en este periodo han encontrado otros ingresos.Los diputados que no repitan en el escaño en la nueva legislatura y que no perciban ningún otro sueldo público, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años. Ese paro será el, fijada actualmente en 2.972,94 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.