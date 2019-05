Irene Montero asegura que está negociando con el PSOE "todas la posiciones de la Mesa del Congreso", incluida la presidencia

Publicada el 08/05/2019 a las 11:04 Actualizada el 08/05/2019 a las 11:50

"Vamos sin línea rojas"

La número dos de Podemos Irene Montero , ha señalado este miércoles que, incluida la de la Presidencia, por lo que no ha negado que la formación morada aspire a lograr ese puesto.En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero, en la tónica de las declaraciones del resto de dirigentes morados de los últimos días, ha pedidopara esa negociación en la que están inmersos PSOE y Unidas Podemos, pero ha confirmado que hablan "de la composición de la Mesa, (...) de todas las posiciones".Montero, al igual que hiciera ayer el secretario general, Pablo Iglesias , tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones ha evitado ser explícita sobre si demandaran como, y ha reiterado que es el momento del "tiempo y la paciencia" para llegar a una fórmula de gobierno.No obstante, sí que ha admitido que en estos días Lastra y ella negociarán la Mesa del Congreso, y sobre la, ha señalado que estudiarán las propuestas "de todo el mundo" porque es un espacio importante de trabajo en la Cámara baja.ha sido con la posibilidad de queporque desde Podemos intentarán "que la mesa pueda favorecer un trabajo parlamentario serio y rigurosos acorde con el gobierno progresista" que pretenden.No obstante, ha incidido en que si el resto de partidos, "como Ciudadanos y PP", llegan a pactos con Vox y posibilitan que entre, "igual terminan estando"., ha sentenciado, para luego recalcar que posibilitarán que la Mesa "facilite los debates" parlamentarios, incluidos los que se propongan desde el bloque conservador.A pesar de que no ha querido entrar en cómo afrontan la negociación con PSOE para la investidura, Montero ha resaltado que para la formación morada la(que cifran en 60.000 millones de euros) es "una cuestión importante"."Vamospero es una cuestión importante para nosotros. Igual que los bancos no perdonan deudas, los ciudadanos no tenemos por qué perdonarles esto, sobre todo porque ganan dinero, tienen muchos millones de euros de beneficios", ha apuntado, para añadir que serviría por ejemplo para financiar la sanidad, la transición ecológica y lucha por la igualdad.A la pregunta de qué ministros del Gobierno socialista le gustaría que repitieran en el nuevo Ejecutivo, Montero ha apuntado que si bien no es tarea que le atañe a ella, sí que ha trabajado de forma "seria" con la ministra de Hacienda en funciones,, es una ministra que lo ha hecho bien, hemos tenido relación rigurosa y honesta", ha reconocido.Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE,, ha asegurado que la nueva Mesa del Congreso deberá responder a la mayoría que salió de las elecciones generales del pasado 28 de abril y ha apuntado a que la presidencia recaerá en manos de su partido, pero no ha detallado sus alianzas para lograrlo."A partir de hoy comienzan los contactos para la intendencia y la Mesa. Son conversaciones quey que conllevan mucha negociación, mucho entendimiento y mucho diálogo", ha comentado Lastra tras presentar sus credenciales como diputada electa por Asturias. La número dos del PSOE ha avanzado que su aspiración es que la nueva Mesa del Congreso "responda al sentir mayoritario del hemiciclo" y que "represente la realidad" reflejada en los resultados electorales del 28A.A su juicio, en los últimos tres años la Mesa presidida por Ana Pastor y con mayoría de PP y Ciudadanos "se ha comportado más como hooligan del Gobierno del PP y eso ha impedido la aprobación de leyes fundamentales como la eutanasia, una nueva senda de estabilidad o la derogación de leyes como la mordaza o la de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)". En cuanto a la Presidencia de la Cámara, Lastra ha dado a entender que el PSOE se reservará ese puesto ya que, según ha insistido, la Mesa debe representar a la nueva mayoría y las elecciones las ganó su partido doblando al segundo clasificado (PP).Para conseguir ese diseño de Mesa, el PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría absoluta y Lastra no ha detallado posibles alianzas ni ha contestado expresamente a la pregunta de si aceptará que ERC entre en el órgano de gobierno de la Cámara en detrimento de Ciudadanos.