"Innumerables afrentas a las víctimas" de una "tragedia evitable"

La comisión de investigación según BNG: "Un paripé de PP y PSOE para salir del paso"

Las víctimas del accidente del trenocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 se han manifestado "indignadas" por el hecho "vergonzoso" de que Adif contrataseen la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el siniestro, informa Europa Press.Según publica el diario digital Praza , Adif, en el que trabaja el abogado que asiste al cargo investigado por la tragedia, el exdirector de seguridad en la circulación Andrés Cortabitarte.El juez instructor y el fiscal proponen juzgar a Cortabitarte pory por, por un análisis de riesgos deficiente de la línea al que estaba obligado. Es la, Francisco José Garzón Amo, a este por circular con un exceso de velocidad tras atender la llamada del interventor.Ela los recursos de distintas partes contra la decisión del juez de cerrar la instrucción con estos dos imputados.Este miércoles, la plataforma de víctimas ha emitido un comunicado en el que vuelve a remarcar que esta fue una "tragedia evitable" que dejó. Ahora, lamentan tener que "soportar la última de las innumerables afrentas". "Queremos mostrar nuestra indignación y rechazo ante este grave hecho denunciando,, el trato humillante que estamos recibiendo por parte del Adif,, generando, aún si cabe más dolor", subraya la nota de la asociación.Recalcan los afectados por el descarrilamiento que "es vergonzoso que el Adif, que, servicios jurídicos, abogacía del Estado, etcétera, contrate,de abogados que defiende al cargo de Adif imputado por el siniestro". "Ahora se entiende perfectamente por qué los técnicos de las empresas públicas no eran capaces de contestar a preguntas sencillas en el Congreso ", añade la plataforma.Al respecto, censura que las "evasivas son, por tanto,, a sus familiares y al conjunto de la sociedad". "Si además provienen de funcionarios públicos y orquestadas por los dirigentes, tenemos un problema bastante grave en ely en Adif", agrega. Por ello, solicitan una reunión al ministro en funciones,, para que dé "las explicaciones oportunas" y para exigirle el cese "inmediato" de Isabel Pardo de Vera , actual, "y por tanto máxima responsable de este vergonzoso asunto".A su juicio, estos hechos confirman sus "peores hipótesis: elque tienen los gobiernos, tanto del PP y PSOE, tal y como ha exigido la UE en repetidas ocasiones ". La disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales dejó la labor de la. Las comparecencias habían concluido pero los grupos no tuvieronPor su parte, la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego () Ana Miranda ha exigido también explicaciones a Adif por "el gasto a dedo" para asesorar a los comparecientes. Consideraque por conocer la verdad ". "Es inaceptable que esos trabajos de asesoramiento estuvieran más centrados enque en esclarecer las causas del accidente más grave acontecido en Europa en los últimos 25 años", ha subrayado.En su opinión, constata "lo que ya era una obviedad", que esta comisión no fue "más quepara salir del paso". Por eso, desde su punto de vista, "la única posibilidad abierta para conocer la verdad y, por lo tanto, las causas reales del accidente, es", tras las denuncias interpuestas por la plataforma de víctimas (en la comisión de peticiones) y después la que presentó el propio Bloque por incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de