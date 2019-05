Sánchez pide a los independentistas que "reflexionen" porque el veto a Iceta "es mal comienzo" para una nueva etapa

Publicada el 09/05/2019 a las 12:20 Actualizada el 09/05/2019 a las 13:05

El presidente del Gobierno,, ha pedido este jueves a las fuerzas independentistas en el Parlamento de Cataluña que "reflexionen" sobre el veto a quesea elegido senador para después poder presidir el Senado, al tiempo que ha avisado de que insistir en posiciones de polarización y bloqueopara esta nueva legislatura, en la que quiere "revitalizar" el Senado y el Estado autonómico."Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo", ha declarado a la prensa en Sibiu (Rumanía), a su llegada a una cumbre informal de la. "Espero que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización, el veto, el bloqueo, que pensemos sobre todo en lo importante que es que revitalicemos el Senado, que es la verdadera Cámara territorial, y revitalizar el Estado autonómico", ha añadido el presidente, para después subrayar que considera a Iceta "uno de los mejores representantes" que puede haber para esa nueva etapa.El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid,, ha asegurado que su partidopara que Iceta sea elegido senador y posteriormente pueda presidir el Senado, porque es una persona queEn un desayuno informativo Aguado, al ser preguntado por esta cuestión y sobre la posición de su partido el próximo miércoles en el Parlament de Cataluña, porque "el nacionalismo es un peligro que cercena la democracia y rompe la convivencia". "Tienen a un presidente que no les representa y no defiende sus intereses y es una persona para dirigir el Senado que hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo, aunque no me sorprende que le elijan cuando ha dicho en varias ocasiones quey aboga por indultar a los presos golpistas", ha lamentado. Además, ha apuntado que no tienen en Ciudadanos "nada que negociar" con "estas personas que quieren situarse al margen de la Constitución, sino lo que tienen que hacer "es ganarles" y cambiar las cosas".El senador electo del PPtambién ha cargado contra la propuesta del PSOE para que Iceta llegue a la Cámara Alta y ha dejado claro quela designación de Iceta como senador autonómico por Cataluña, que se votará en el Parlament la semana que viene. "El señor Sánchez ya ha elegido socios,, cuyo futuro depende de los acuerdos del señor Sánchez con ERC", ha añadido.Miquel Iceta, que no resultó elegido senador en las urnas,para poder recoger su acta de senador.