Díaz Ayuso descarta la idea de Vox de llevar el Orgullo a la Casa de Campo porque "es un lugar para las familias"

Publicada el 09/05/2019 a las 12:28 Actualizada el 09/05/2019 a las 13:17

Este es mi tercer tuit al respecto y ahora en serio: ¡POCO SE ESTÁ HABLANDO DE DÍAZ AYUSO! pic.twitter.com/1hEWN2MzMq — Pablo J. Álvarez (@pablojalvarez_) 9 de mayo de 2019

"A mí esas propuestas no me gustan y demuestran que tienen muy poca gestión.. Porque la Casa de Campo, ya no solo porque es un bien patrimonial,durante el fin de semana, de los que van a hacer deporte, etcétera.. Así ha respondido, candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, a la pregunta que le han formulado en el medio local Madridiario.es sobre la propuesta del candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, de trasladar la celebración del orgullo LGTBI del centro de Madrid a La Casa de Campo."Cada fiesta tiene su afán en Madrid, todos cabemos en Madrid y yo, ha añadido Ayuso, para continuar exponiendo que "admira" la pluralidad que tiene España. Lo ha dicho en referencia a Vox, ya que el partido ultraderechista quiere acabar con las autonomías, y ha tachado de "incoherente" que su homónima, Rocío Monasterio, se presente por una autonomía con la que quiere "acabar".Ayuso también se ha referido a sus palabras sobre los atascos en Madrid. La candidata popular ha vuelto a repetir lo que dijo:. Y cualquiera que conozca Madrid sabe a lo que me refiero: me refiero a que el Ayuntamiento de Madrid, con Podemos y con Carmena, está matando el ocio nocturno y el Distrito Centro, tan vital para la ciudad".Además, ha asegurado que prefiere "crear trabajo precario a no crearlo". "Yo prefiero un empleo a que no haya empleo., ha explicado al citado medio.