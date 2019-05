Exdirectivo de OHL niega comisiones y dice que al hablar de porcentajes se refería a los adelantos a proveedores

Publicada el 09/05/2019 a las 16:56 Actualizada el 09/05/2019 a las 16:57

Investigación de dos años

OHL: nadie ha sido condenado por corrupción

El ex director general de OHL ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y ha explicado que cuando hablaba de porcentajes y pago de millones de euros se refería a los adelantos que debía hacer a los proveedores.Según han informado fuentes jurídicas, así lo ha justificado Martín de Nicolás cuando la Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el interrogatorio grabaciones intervenidas por los investigadores en los que se le escucha hablando de una obra y calculando un porcentaje del 3%, unos 39 millones de euros.Martín de Nicolás se ha reconocido en las grabaciones, mientras que el exdirector de obra civil de la compañía Joaquín Jiménez no ha aclarado este extremo. Por su parte, Rosa María Corral, todavía directora del departamento de control de gestión en España de OHL, y el que fuera técnico jefe de producción y obras Francisco Navarrete han dicho no reconocerse, según las fuentes consultadas.Los cuatro han comparecido en calidad de imputados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga desde hace dos años, en el marco del caso Lezo,a en distintos puntos de España.que en la empresa funcionase un sistema de pago de comisiones a cambio de obra pública. El resto de investigados se han pronunciado en los mismos términos, según han indicado las fuentes jurídicas consultadas.Las pesquisas de esta pieza, instadas por Fiscalía Anticorrupción, parten de la documentación intervenida en los registros que se llevaron a cabo en la constructora en la primavera de 2017, en concreto a raíz del presunto pago de una comisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio de la adjudicación del tren de cercanías a Navalcarnero.Tras dos años de investigaciones, García Castellón levantó a finales del pasado marzo el secreto de actuaciones sobre esta pieza ypara obtener las adjudicaciones. Uno de ellos ya estaba investigado en el caso Lezo.De acuerdo al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil difundido por El Confidencial, la empresa habría gastado más de 40 millones de euros en estas prácticas desde 2003 para conseguir grandes contratos de obra pública como el ya objeto de investigación en Lezo para la construcción del cercanías.Tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, OHL aseguró que "tiene un, las más exigentes prácticas de buen gobierno y el respeto a la ley en el desarrollo de su actividad".Según indicó en un comunicado, "y desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción".