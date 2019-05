Publicada el 09/05/2019 a las 17:39 Actualizada el 09/05/2019 a las 18:43

Estimación de voto en las Illes Balears

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para lasha dado la victoria en Baleares al, partido liderado por Francina Armengol, con una estimación de entre 17 y 19 escaños, algo que le permitiría reeditar –junto a– un pacto progresista en la comunidad, según informa Europa Press.Como segunda formación más votada, según el CIS, estaría el, dirigido actualmente por Biel Company, que lograría entre 14 y 16 escaños.obtendría entre nueve y 10 escaños,tendría entre siete y ocho;entre siete y ocho también;, entre dos y tres; yentre cero y uno, con lo que su líder, Jorge Campos, podría llegar a entrar en el Parlament En los, que tuvieron lugar en mayo de 2015, el PSIB obtuvo 14 escaños; Podemos, 10; MÉS per Mallorca, seis y MÉS per Menorca, tres. Con estas previsiones, sería posible reeditar un nuevo pacto de izquierdas, teniendo en cuenta, además, que estas tres formaciones ya, tras las elecciones de mayo.En 2015, con el apoyo externo de la formación morada dirigida entonces por Alberto Jarabo, los socialistas y MÉS se hicieron con el control del Ejecutivo autonómico, tras firmar los llamados '' (Acuerdos para el Cambio). Entonces,–incluyendo el de Gent per Formentera–, estando la mayoría absoluta en 30 escaños. Las previsiones más optimistas para estas elecciones los situarían con 35. Por su lado, en 2015 el PP obtuvo 20 escaños; El PI, tres y Cs, dos.De esta manera,–de 20 a entre 14 y 16––de 10 a entre siete y ocho–. Las previsiones apuntan a quea los anteriores comicios. El partido que–de dos a diez–. Elpasaría de 14 a aspirar a una horquilla de entre 17 y 19 diputados.Respecto a la estimación de voto en la encuesta publicada este jueves por el CIS, el 25,2% votaría al PSIB, el 20,7% al PP; el 13,1% a Ciudadanos; el 12,9% a Podemos; el 11,9% a MÉS; el 6% a El PI y el 5,1% a Vox.se llevaría el 1,3% de los votos; un 2,3% votaría otras opciones, y un 1,5% votaría en blanco.En lo que respecta al punto de muestreo,y se han desarrollado un total decon unpor ciento.