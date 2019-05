Publicada el 09/05/2019 a las 16:12 Actualizada el 09/05/2019 a las 16:13

El coordinador general de IU Andalucía,, ha afirmado que la decisión de la Consejería de Cultura de "eliminar una subvención a una web que pone en contacto a familiares de víctimas del franquismo", que desveló infoLibre , es "una barbaridad" y ve algo, porque dice que no se puede dar trato de favor cuando saben perfectamente, y si no lo saben deberían de informarse, que es perfectamente posible con la Ley de subvenciones ayudar a entidades que son o desarrollan una actividad en exclusiva y no tienen concurrencia competitiva con ninguna otra", ha explicado en declaraciones a los medios el coordinador de IU.Por ello,por lo que Adelante Andalucía va a solicitar su comparecencia "para que dé explicaciones sobre una decisión arbitraria, producto del desconocimiento e intuimos que también de la mala fe".