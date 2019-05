Publicada el 09/05/2019 a las 12:01 Actualizada el 09/05/2019 a las 13:20

Fotografía de archivo del ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una figura histórica en el PSOE

Sánchez dice que Rubalcaba es una "inspiración para todos" y confía en su pronta recuperación

El exsecretario general del PSOE y exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se encuentra en estado de, según el último parte médico emitido por el Hospital Puerta de Hierro, en el que se encuentra ingresado desde ayer por la tarde tras sufrir un infarto cerebral (ictus).El exdirigente socialista está en la(UCI) del citado centro hospitalario. Ingresó ayer sobre las 19.15 horas en estado grave y hoy el Hospital ha comunicado que "por expreso deseo de la familia" no facilitarán más información sobre su estado.Rubalcaba fue atendido en la tarde de ayer por los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, tras recibir una llamada a las 18.12 horas desde el domicilio del político, situado en la calle Panamá de Majadahonda, donde fue atendido. Tras una primera inspección, sanitarios del SUMMA trasladaron a Rubalcaba al Puerta de Hierro.Una vez en el centro hospitalario se le aplicó "el protocolo diagnóstico y terapéutico habitual" para los casos de infarto cerebral o ictus y a última hora de la noche de ayer, se encontraba ingresado en la UCI tras haber sido intervenido quirúrgicamente.Tras conocerse la noticia de su ingreso, además su mujer Pilar y sus sobrinos, acudieron al centro hospitalario para interesarse por su estado varios miembros de la familia socialista como el que fuera secretario de Organización del PSOE durante los años de Rubalcaba al frente del partido, Óscar López Águeda.También se acercaron el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el exsecretario de Estado para el Deporte y el exlíder del PSOE madrileño, Jaime Lissavetzky, la ex jefa de prensa de Rubalcaba Lourdes Camino y el exdirector de Comunicación del PSOE Rodolfo Irago.Doctorado en Química Orgánica, Rubalcabadesde que renunciase a su escaño y se apartase de la vida política el 2 de septiembre de 2014.Rubalcaba llegó a la Cámara Baja en 1993 y desde entonces ha formado parte de todas las legislaturas. Además, fue(entre 1992 y 1993), ministro de la Presidencia (de 1993 a 1996), portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (de marzo de 2004 a abril de 2006),(en 2011) y(entre 2006 y 2011).Estuvo al frente de la, cuando se impuso a la exministra Carme Chacón en el congreso de Sevilla. El 26 de mayo de 2014 anunció su dimisión, asumiendo la responsabilidad por la derrota electoral y convocando un cónclave extraordinario para elegir al próximo líder de los socialistas.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que el ex secretario general del PSOE y exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una, al tiempo que le ha deseado una pronta recuperación.Sánchez habló el miércoles con la mujer de Rubalcaba, Pilar Goya, pero ha querido también este jueves expresar públicamente "todo el apoyo, todo el cariño y todo el ánimo" al exministro para queA su llegada a una reunión informal de líderes de la Unión Europea en Sibiu (Rumanía), el presidente del Gobierno ha destacado que la figura de Rubalcaba trasciende la filiación al PSOE, porque ha sido una personay logrado "cosas muy importantes".También ha querido trasladar públicamente elpara que Rubalcaba se recupere cuanto antes.