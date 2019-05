Varapalo del Constitucional a Ciudadanos: rechaza su recurso y valida la candidatura de Puigdemont

Publicada el 09/05/2019 a las 12:38 Actualizada el 09/05/2019 a las 13:04

La Sala Primera delha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por Ciudadanos contra la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo de, todos ellos fugados de la causa por el. El Tribunal considera que, un derecho fundamental tutelable de amparo.La formación pidió amparo al tribunal de garantías al considerar que las resolución del Juzgado contencioso administrativo número 2 de Madrid, relativo a la candidatura, vulneraban el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y también el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.Para el tribunal de garantías, el motivo alegado por el partido naranja "no puede tenerse como un verdadero motivo de amparo, ya que ninguna relación guarda con la conculcación de un derecho fundamental, pues tal y como establece la propia doctrina del Constitucional, "no puede existir vulneración de los derechos constitucionales como consecuencia de lapor parte de otra candidatura, puesto que no tiene cabida en los derechos constitucionales accionables en amparo el derecho al cumplimiento de la legalidad por parte de terceros"."No cabe esgrimir la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos para oponerse al reconocimiento del derecho fundamental ajeno, pues ello entrañaría no sólo una desnaturalización de la garantía misma, sino también el planteamiento ante este tribunal de impugnaciones frente a la aplicación e interpretación de la ley llevadas a cabo por los órganos administrativos y judiciales", explica el TC en su providencia.Así, el TC subraya que si los juzgados de Madrid resolvieron a favor de Puigdemont, Comín y Ponsatí "en virtud dedel ejercicio de los derechos fundamentales, no por ello se depara discriminación alguna a las demás candidaturas, pues la igualdad que en este caso la Constitución preserva es sólo la que existe en el seno de la libre concurrencia entre opciones diferentes, sin que por ello se menoscabe derecho fundamental alguno de todos cuantos pretendan, reclamando para ello el apoyo electoral de sus conciudadanos, acceder al cargo público".El tribunal de garantías aún no se ha pronunciado sobre un segundo recurso presentado por el PP, que alegaba que los juzgados de Madrid que dieron luz verde a las candidaturas de Puigdemont y sus exconsejeros habían revocado de modo arbitrario una resolución "" de la Junta Electoral Central excluyendo a los exdirigentes catalanes "por la inexactitud del censo electoral".La similitud de las argumentaciones alusivas a que la candidatura de Puigdemont puede suponer una vulneración del derecho de otras formaciones políticas hace previsible esperar que la respuesta al recurso del PP sea la misma que dada a Ciudadanos y que el tribunal de garantías ni siquiera entre a estudiar el fondo del asunto. En tal caso, el expresident catalán y sus exconsejeros tendrían luz verde para concurrir a las elecciones del 26 de mayo.En todo caso, fuentes el tribunal han señalado a Europa Press que el recurso del PPa las del de Ciudadanos y que su estudio requerirá un análisis más exhaustivo.