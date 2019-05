Vox sería irrelevante en todas las comunidades salvo Madrid y Murcia

Publicada el 09/05/2019 a las 14:49 Actualizada el 09/05/2019 a las 15:57

El partido de extrema derecha capitaneado por Santiago Abascal, Vox,. Así lo pronostica el barómetro preelectoral de cara al 26M publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Vox irrumpió con fuerza en las instituciones gracias a las elecciones autonómicas de Andalucía, celebradas el pasado 2 de diciembre. A partir de entonces, las alarmas comenzaron a sonar: el partido amenazaba con arrasar también en los comicios generales. Finalmente, la formación entró con 24 diputados en la Cámara Baja. La burbuja comenzaba a desinflarse. Si la predicción del CIS se cumple, Vox no tendría un peso relevante en ninguna de las doce comunidades, salvo en dos, de las 12 donde se celebran elecciones el 26M.En la Comunidad de, la candidatura encabezada por Rocío Monasterio obtendría entrey el 5,7% de los votos. Un resultado que sin embargo no sería suficiente para llevar al Gobierno autonómico al trío de Colón En cuanto a, el partido lograría el apoyo del 9,9% de los electores, lo que se traduciría en cuatro o cinco asientos en la Cámara, de un total de 45. En este caso podría ser determinante para formar un Gobierno a la andaluza, ya que el PP obtendría entre 12 y 14 escaños y Cs entre 7 y 8. En la horquilla más alta de ambas formaciones seguirían necesitando un acta para llegar a los 23 de la mayoría absoluta.Además de las dos comunidades citadas, la formación de extrema derecha entraría con seguridad en otros dos territorios:. La encuesta del CIS otorga al partido un escaño en suelo asturiano, gracias al 4,6% de los votos, mientras que en Cantabria su aterrizaje se produciría con entre uno y dos representantes (5,3% de las papeletas). En ambos casos sus escaños serían irrelevantes para la formación de Gobierno.En otras cuatro comunidades autónomas el partido de Abascal está a las puertas de entrar en los Parlamentos respectivos. El barómetro pronostica entre cero y un acta en Balears (5,1%), Canarias (3,6%), Castilla-La Mancha (6,8%) y Castilla y León (3,8).Finalmente, en los cuatro territorios restantes, la extrema derecha quedaría. Son Aragón (3%), Extremadura (2,6%), La Rioja (2,3%) y Navarra, cuyo porcentaje de apoyo no está incluido en la encuesta y queda agrupado en la categoría de "otros".El partido de Abascal defiende la supresión de las autonomías, en contra de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución.La situación de irrelevancia de la extrema derecha se repetiría en las grandes ciudades. El CIS ha realizado encuesta en las cinco principales urbes.: en Barcelona, Sevilla y Zaragoza.En Madrid lograría el 5,8% de los votos y entre dos y tres concejales, mientras que en Valéncia sumaría el 7,7% de las papeletas y entre 1 y 2 ediles. En ambos casos serían irrelevantes ya que,, no serían suficientes para lograr mayoría absoluta y decidir la Alcaldía.