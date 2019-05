El Constitucional estudiará si el decreto de igualdad laboral del Gobierno que amplía el permiso de paternidad vulnera la ley

Publicada el 10/05/2019 a las 15:26 Actualizada el 10/05/2019 a las 16:29

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite elen el Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación , según informa Europa Press. El decreto contempla la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019 , 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. La norma también obliga a preparar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes. Según informa el TC, los recurrentes consideran queLa sentencia que se dicte en su día será redactada por el magistrado ponenteEn su recurso contra el decreto ley sobre igualdad de trato, el PP explica que no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que: "No quiere decirse que la desigualdad entre hombres y mujeres en España no exista o que no se deban seguir aprobando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que en este caso que ahora se impugna, no se ha justificado el uso del real decreto-ley como instrumento normativo por la vía de la extraordinaria y urgente necesidad".A su juicio, en la motivación del decreto ley no se aborda la realidad existente, incurriendo incluso "en imprecisiones y falsedades". Los argumentos del Gobierno, "o son genéricos y sin asidero en datos, o son directamente falsos, como decir que la brecha salarial no se ha reducido en los últimos años", tal y como se demuestra con datos de Eurostat recogidos en el recurso. También se recuerda que, en el momento de disolución de las Cortes se estaban tramitando diez proposiciones de ley sobre este asunto, sin que el Gobierno haya justificado el motivo de rechazar todas esas propuestas paraEl PP alega además que los decretos-ley se justifican por tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente, y en cambide algunos artículos y no ha acabado de entrar en vigor hasta el 1 de abril, cuatro semanas después de aprobarse en Consejo de Ministros.El Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley el pasado mes de marzo. En principio, el Ejecutivo habló de que entraría en vigor el 6 de marzo pero finalmente. El texto fue convalidado por el Congreso, a través de la Diputación Permanente y con el voto en contra del PP, el pasado 3 de abril.